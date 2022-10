Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama, una campaña mundial anual para promover la detección periódica y la detección temprana del cáncer de mama.

Según la Fundación Nacional del Cáncer de Mama, una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama en su vida. Es el cáncer más común entre las mujeres estadounidenses.

En Estados Unidos, a más de 260 000 mujeres se les diagnostica cáncer de mama cada año y unas 42,000 morirán a causa de la enfermedad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Sin embargo, a través de la detección temprana, la tasa de supervivencia relativa a 5 años para el cáncer localizado que no se ha propagado es del 90 %, según la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer.

La mayoría de las muertes ocurren en familias de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer de mama a menudo son diagnosticadas en las últimas etapas de la enfermedad. Esto se debe principalmente a la falta de conciencia sobre la detección temprana y las posibles barreras para acceder a ciertos servicios de salud.

Muchos síntomas del cáncer de mama son invisibles y difíciles de notar sin una prueba de detección profesional, pero los profesionales recomiendan un autoexamen de mama mensual para identificar cualquier cambio o bulto.

Según el Centro Médico Johns Hopkins, el 40% de los cánceres de mama diagnosticados son detectados por primera vez por mujeres que palpan un bulto.

Esto es lo que debe saber sobre los signos y síntomas:

¿Cuáles son los síntomas y signos del cáncer de mama?

Un cambio en cómo se siente el seno o el pezón

Un cambio en la apariencia del seno o del pezón

Cualquier tipo de secreción del pezón, en particular secreción transparente o con sangre

Irritación de la piel, como enrojecimiento, engrosamiento o formación de hoyuelos en la piel

Ganglios linfáticos inflamados en la axila

Toda persona debe conocer los síntomas y signos del cáncer de mama, y ​​cada vez que se descubre una anomalía, debe ser examinada por un profesional de la salud.

Las recomendaciones de la Sociedad Estadounidense del Cáncer para la detección temprana del cáncer de mama en mujeres de riesgo promedio incluyen:

Edad entre 40-44 : Las mujeres deben tener la opción de comenzar a hacerse una mamografía todos los años.

: Las mujeres deben tener la opción de comenzar a hacerse una mamografía todos los años. Edad entre 45-54 : Las mujeres deben hacerse una mamografía todos los años.

: Las mujeres deben hacerse una mamografía todos los años. Las mujeres de 55 años o más pueden cambiar a una mamografía cada dos años o elegir continuar con las mamografías anuales.

Todas las mujeres deben entender qué esperar al hacerse una mamografía para la detección del cáncer de mama: lo que la prueba puede y no puede hacer.

¿Cuáles son los primeros signos del cáncer de mama metastásico?

El cáncer de mama metastásico (también llamado estadio IV) es un cáncer de mama que se ha diseminado a otra parte del cuerpo, más comúnmente al hígado, el cerebro, los huesos o los pulmones.

De acuerdo con breastcancer.org , el síntoma más común del cáncer de mama que se ha propagado al hueso es un nuevo dolor repentino y perceptible. El cáncer de mama se puede propagar a cualquier hueso, pero con mayor frecuencia se propaga a las costillas, la columna vertebral, la pelvis o los huesos largos de los brazos y las piernas.

, el síntoma más común del cáncer de mama que se ha propagado al hueso es un nuevo dolor repentino y perceptible. El cáncer de mama se puede propagar a cualquier hueso, pero con mayor frecuencia se propaga a las costillas, la columna vertebral, la pelvis o los huesos largos de los brazos y las piernas. Cuando el cáncer de mama se traslada al pulmón, a menudo no causa muchos síntomas. Si una metástasis pulmonar causa síntomas notables, puede incluir dolor o malestar en el pulmón, dificultad para respirar y tos persistente.

Los síntomas del cáncer de mama que se ha propagado al cerebro pueden incluir dolor de cabeza, cambios en el habla o la visión, problemas de memoria y otros.

Cuando el cáncer de mama se disemina al hígado, a menudo no causa muchos síntomas perceptibles. Si una metástasis en el hígado causa síntomas, puede incluir dolor o malestar en la sección media, fatiga, pérdida de peso o falta de apetito y fiebre.

Hay una amplia variedad de opciones de tratamiento para el cáncer de mama metastásico y todos los días se desarrollan nuevos medicamentos.

Las mujeres sobrevivientes de cáncer de seno tienen la opción de mejorar su calidad de vida y hacerse una reconstrucción, las compañías de seguro cubren este tipo de cirugías y sobretodo todas pueden elegir cómo se reconstruyen.

¿Cómo puedo reducir mi riesgo de desarrollar cáncer de mama?

Aunque no existe una forma segura de prevenir por completo el cáncer de mama, la Fundación Nacional del Cáncer de Mama recomienda que las mujeres hagan lo siguiente para reducir el riesgo:

Mantenerse físicamente activo : el ejercicio regular se ha relacionado con la reducción del riesgo de cáncer de mama.

: el ejercicio regular se ha relacionado con la reducción del riesgo de cáncer de mama. Mantener un peso saludable : el aumento de peso en la edad adulta está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama después de la menopausia.

: el aumento de peso en la edad adulta está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama después de la menopausia. No fume : fumar ha demostrado un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas más jóvenes.

: fumar ha demostrado un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas más jóvenes. Comer frutas y verduras : Muchos estudios han sugerido que una dieta rica en verduras y frutas, y baja en carnes rojas, puede reducir el riesgo de cáncer de mama.

: Muchos estudios han sugerido que una dieta rica en verduras y frutas, y baja en carnes rojas, puede reducir el riesgo de cáncer de mama. Limitar el consumo de alcohol: el alcohol se ha relacionado con un mayor riesgo, así que elija no beber alcohol o beber con moderación.

Para obtener más información sobre la detección temprana del cáncer de mama, los factores de riesgo, el tratamiento, la recuperación o el apoyo gratuito para pacientes, llame a la Sociedad Estadounidense del Cáncer en cualquier momento al 800-227-2345 o visite cancer.org.

Para obtener más información sobre el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, visite nationalbreastcenter.org.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.