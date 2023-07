¿Qué alimentos contienen aspartame? El edulcorante considerado “posible carcinógeno”

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud anunció el jueves que el edulcorante artificial aspartame, que se encuentra comúnmente en Diet Coke y otros alimentos sin azúcar, es un posible carcinógeno.

Sin embargo, un segundo grupo de la OMS, el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, no cambió su umbral para la cantidad diaria de aspartame que es seguro consumir: 40 miligramos por kilogramo de peso corporal para adultos que pesan alrededor de 154 libras.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Sumado, esa es la cantidad en alrededor de 14 latas de Coca-Cola Light. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) tiene un límite diario ligeramente más alto de 50 miligramos por kilogramo de peso corporal para un adulto que pesa alrededor de 132 libras.

“Es una ligera advertencia para las personas, pero no es ‘no consumir'”, dijo Barry Popkin, profesor de nutrición en la Escuela de Salud Pública Global Gillings de la Universidad de Carolina del Norte, sobre la decisión de la OMS. “Consume niveles moderados y estarás bien”.

Encontrado en más de 5,000 alimentos y bebidas, el aspartame es mucho más dulce que el azúcar.

En 1974, la FDA aprobó su uso como edulcorante de mesa e ingrediente en chicles, cereales, café instantáneo, productos lácteos y otros artículos.

Los alimentos y bebidas comunes con aspartame incluyen:

Endulzantes de mesa, incluidos NutraSweet, Equal y Sugar Twin.

Bebidas y mezclas de bebidas, como Diet Coke, Coke Zero, Diet Snapple, Fanta Zero, Sprite Zero, Crystal Light y Wyler's Light.

Chicles sin azúcar, incluidos los chicles Trident, Extra, Wrigley's y Mentos.

Productos a base de gelatina, incluidos Jell-O sin azúcar y Royal Gelatin.

Jarabes, incluidos el jarabe sin azúcar de Mrs. Butterworth y el jarabe sin azúcar Log Cabin.

Tras el anuncio de la OMS, la FDA dijo en un comunicado que "no está de acuerdo con la conclusión de la IARC".

“Los científicos de la FDA no tienen preocupaciones de seguridad cuando se usa aspartame bajo las condiciones aprobadas”, dijo la agencia.

Lo que dice la investigación sobre el riesgo de cáncer y el aspartame

La OMS colocó al aspartame en una categoría de riesgo por debajo de otras dos: “carcinogénico para los humanos” y “probablemente cancerígeno”. Otras sustancias en la categoría de "posibles carcinógenos" incluyen aloe vera, verduras en escabeche y níquel.

Las investigaciones anteriores sobre el vínculo del aspartame con el cáncer no han arrojado evidencia concluyente de que cause la enfermedad, y muchos estudios que investigan los vínculos entre el cáncer y los edulcorantes artificiales se han basado en animales, no en humanos, dijo Popkin.

Un estudio de 2020, por ejemplo, encontró una mayor incidencia de leucemia y linfoma en ratones que consumían aspartame, pero las dosis casi cuadruplicaron el peso de los ratones, dijo Popkin, lo que los convierte en un mal punto de referencia para el riesgo humano. Mientras tanto, los estudios de la década de 1980 encontraron que el aspartame no causaba tumores cerebrales ni cáncer de vejiga en ratas.

Sin embargo, un estudio de 2022 de más de 100,000 adultos en Francia encontró que consumir grandes cantidades de edulcorantes artificiales estaba relacionado con un riesgo ligeramente mayor de cáncer.

Los edulcorantes artificiales pueden traer otros riesgos para la salud

Aunque el anuncio de la OMS puede parecer que implica que el aspartame es peor que otros edulcorantes artificiales, dijo Popkin, todo podría estar relacionado con efectos negativos para la salud.

"Francamente, creo que es una diferencia tan trivial que todos los edulcorantes dietéticos deben tratarse por igual", dijo Popkin. “Pero si estás consumiendo 10 Diet Cokes o 10 Diet Pepsis en un día, no deberías. Tienes que reducir, porque eso es demasiado, y eso se mueve hacia niveles potenciales de carcinógeno”.

Investigaciones anteriores han relacionado los edulcorantes artificiales con una mayor probabilidad de enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes y obesidad.

Puedes leer más de esta historia en NBC News