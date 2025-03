NYC eventualmente tendrá que deshacerse de parte de su suministro de agua debido a la salinidad

NUEVA YORK -- Los embalses suburbanos que abastecen el 10% de la preciada agua potable de la Ciudad de Nueva York se están volviendo más salados debido a décadas de esparcimiento de sal en las carreteras cerca del sistema, y ​​eventualmente tendrán que ser abandonados si no se hace nada para revertir la tendencia, advierten las autoridades municipales.

Según un nuevo estudio, no habría que desatascarlos hasta principios del próximo siglo. Sin embargo, el aumento vertiginoso de la salinidad podría afectar el famoso sabor del agua de la Gran Manzana, a veces llamada el champán del agua del grifo, y supone un desafío para los administradores de un sistema que abastece a más de 9 millones de personas.

“La conclusión de este estudio es que, si no cambiamos nuestros hábitos, en 2100 el Sistema de Agua de Croton se convertirá en una agradable instalación recreativa, pero dejará de ser un suministro de agua”, declaró Rohit Aggarwala, comisionado de protección ambiental de la ciudad, en una entrevista con The Associated Press. “Y eso afectará directamente a todos los que beben agua de la Ciudad de Nueva York”.

El sistema de Croton se remonta a 1842, cuando el primer acueducto de Croton comenzó a suministrar agua a un embalse en lo que hoy es el Central Park de Manhattan. Actualmente, consta de 12 embalses y tres lagos controlados al norte de la ciudad.

El informe reveló que la concentración de cloruros, un indicador de salinización, se triplicó entre 1987 y 2019 en el embalse principal del sistema, ubicado a unos 32 kilómetros al norte del límite urbano. Se prevé que las concentraciones superen el nivel máximo de contaminantes de cloruro establecido por el estado para 2108.

El informe detectó aumentos de la salinidad en el extenso sistema de embalses de la ciudad en el norte del estado de Nueva York. Sin embargo, el problema es mucho menor en las cuencas hidrográficas de Delaware y Catskill, al oeste del río Hudson, que suministran aproximadamente el 90% del agua de la ciudad. Esto probablemente se deba a que hay mucho menos desarrollo en esas cuencas.

La sal para carreteras se considera un factor clave del aumento, junto con los vertidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales y los descalcificadores de agua. Cada invierno se esparcen millones de toneladas de sal de roca en las carreteras de Estados Unidos como una forma barata y eficaz de reducir los accidentes.

“Es un verdadero problema en todo el país, en zonas con mucha nieve”, declaró Shannon Roback, directora científica del grupo ambientalista Riverkeeper. “Hemos observado un aumento en los niveles de sal en el agua en el noreste, el medio oeste y en la mayoría de los lugares donde se utiliza sal para carreteras”.

Roback señaló que los altos niveles de sal en el agua potable plantean numerosos problemas ambientales y pueden ser perjudiciales para las personas con dietas bajas en sodio.

Aggarwala afirmó que la ciudad cuenta con algunas opciones.

La sal se puede eliminar de los suministros de agua mediante sistemas de ósmosis inversa, aunque la tecnología es costosa y requiere mucha energía. La ciudad también podría mezclar el agua de Croton con agua menos salada de sus otras dos cuencas hidrográficas. Sin embargo, el comisionado afirmó que esa no sería una solución para los más de una docena de municipios al norte de la ciudad de Nueva York que se abastecen de agua del sistema de Croton.

Las autoridades municipales creen que reducir el uso de sal para carreteras a nivel local es la opción más sensata. Esto podría implicar persuadir a las cuadrillas de carreteras estatales y locales para que utilicen alternativas a la sal, sensores en las quitanieves para medir la temperatura de la superficie de la carretera o apagar los aplicadores cuando las quitanieves den vueltas en U o en K.

El senador estatal Pete Harckham, representante de la zona, calificó el nuevo informe de alarmante, pero no sorprendente, dados los numerosos pozos comunitarios que han sido desconectados debido a los altos niveles de cloruro. El demócrata está patrocinando proyectos de ley que abordarían el problema de la sal en las carreteras, incluyendo uno que estudiaría el problema en la cuenca hidrográfica de Croton.

“Las agencias estatales, los gobiernos locales, todos deben unirse en esto”, dijo, “porque es un verdadero desafío”.