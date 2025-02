Restaurante de NJ se vuelve viral en TikTok: el dueño asegura que nunca ocurrió una redada de ICE

NUEVA JERSEY -- Algunos restaurantes se vuelven virales en las redes sociales y eso salva su negocio. Pero para un lugar en Nueva Jersey, ser tendencia en TikTok ha tenido el efecto exactamente opuesto, después de que el propietario dijera que una historia falsa sobre ellos sembró el miedo entre los clientes.

La Pupusa Loca en Bergenline Avenue ha sido un elemento básico del vecindario en West New York durante más de 30 años. Pero recientemente, el comedor ha estado prácticamente vacío la mayoría de las noches.

El propietario Elio Barrera dijo que perdió alrededor del 80% de su negocio después de que un video publicado en las redes sociales alegara que agentes de ICE allanaron su segundo local en la vecina Union City.

"El video tuvo más de 1.4 millones de visitas, se volvió viral", dijo Barrera.

¿El único problema? Esas redadas nunca ocurrieron.

"Fue completamente falso", dijo Barrera, y señaló que el segundo local había estado cerrado desde fines de 2024.

"Después de ver el video, si no hubiera sabido la verdad, lo habría creído", dijo a nuestra cadena hermana NBC New York. "Me rompe el corazón que la gente sienta que ya no está segura aquí".

Barrera dijo que no hubo redadas de ICE en su restaurante, pero el daño ya está hecho.

"Mucha gente tiene miedo incluso de venir aquí. Esa semana… me sorprendió lo vacío que estaba. Nunca lo había visto tan vacío, nunca", dijo.

El influencer de las redes sociales Gio Rojas ayudó a denunciar el video. Dijo que desde entonces se ha eliminado, pero no antes de que circulara ampliamente y se comentara.

"En mi opinión, estás infundiendo miedo en alguien", dijo Rojas sobre el video falso.

El asambleísta estatal Gabriel Rodríguez dijo que el video debería servir como advertencia a su comunidad para que verifique la información que leen en línea.

"Obviamente decepcionado, pero desafortunadamente no sorprendido", dijo Rodríguez. "Claramente, la razón por la que se hizo eso fue para crear miedo en nuestra comunidad… estaba enojado, decepcionado".

Apenas unos días antes de la fiebre del Día de San Valentín, Barrera dijo que tuvo que reducir su personal. El propietario tiene la esperanza de que la verdad prevalezca y su negocio pueda corregir este error.

"Hay mucha confusión con este video, pero lo que quiero aclarar es que nunca ha habido una redada de ICE en ninguno de nuestros locales, y solo quiero que la gente sepa que este es, y seguirá siendo, su segundo hogar", dijo Barrera.

El restaurante ha tratado de calmar las preocupaciones publicando su propio contenido en las redes sociales. Barrera dijo que su personal ha sido comprensivo con la reducción de personal.

El propietario también dijo que se puso en contacto con la persona que publicó inicialmente el video, pero nunca recibió una respuesta.