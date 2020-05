Peloteros dominicanos se unen para ayudar a su patria en medio de la pandemia de coronavirus

El exlanzador dominicano Pedro Martínez, integrante del Salón de la Fama, y un grupo de más de 40 jugadores actuales y retirados de las Grandes Ligas, compatriotas suyos, se han unido para lanzar el fondo "Step Up to the Plate", que tiene como objetivo apoyar el esfuerzo de alivio por la pandemia del coronavirus en su país natal.

El grupo, organizado por la Fundación Pedro Martínez, ha recaudado más de 550.000 dólares para proporcionar suministros esenciales, equipo de protección personal y alimentos en la República Dominicana.

"Dominicana siempre ha sido mi hogar, y en este momento realmente necesita nuestra ayuda. Ser apoyado en este esfuerzo por muchos de mis compañeros jugadores es un honor", dijo Martínez a la cadena deportiva ESPN.

En la entrevista indicó que se trata de personas que no tienen cubiertas las necesidades más básicas, "pero nosotros tenemos la bendición de poder ayudar, y es nuestro deber hacerlo".

En ese esfuerzo, las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores también harán una donación conjunta a esa organización. La donación se anunciará la próxima semana.

Algunas de las estrellas dominicanas más importantes en las Grandes Ligas se han unido a Martínez en sus esfuerzos, incluidos los exjugadores David Ortiz, Adrián Beltré y José Bautista.

También se encuentran los jugadores activos Dellin Betances, Luis Castillo, Nelson Cruz, Johnny Cueto, Edwin Encarnación, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Marcell Ozuna, Freddy Peralta y Gregory Polanco.

Asimismo, colaboran Albert Pujols, Gary Sánchez, Miguel Sano, Carlos Santana, Luis Severino y Juan Soto.

La República Dominicana ha liderado las principales ligas de jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos todos los años desde que las mayores comenzaron a publicar datos anuales en 1995.

En el 2019, Dominicana encabezó las Grandes Ligas con récord de 102 jugadores en las listas el Día de Apertura de temporada regular, la primera vez que un país que no era Estados Unidos había excedido los 100 jugadores.

Los peloteros dominicanos representaron el 40,6 por ciento de todos los jugadores nacidos fuera de Estados Unidos en las listas del Día de Apertura en 2019, la mayor cantidad de todos los tiempos.

La esposa de Martínez, Carolina, dijo que "el enfoque de la ayuda que brindamos será doble".

Carolina, que es la directora de la Fundación Pedro Martínez, dijo que "primero, estamos proporcionando alimentos a las familias necesitadas, especialmente a las muchas que han perdido sus empleos".

Indicó que "los jugadores estarán a cargo de distribuir paquetes de comidas en sus respectivas comunidades".

"Segundo, estamos proporcionando equipos de protección a nuestro personal sanitario. Como sucede en todo el mundo, a la República Dominicana le faltan suministros médicos para hacer frente a una pandemia de esta magnitud. Es sorprendente y alentador ver a todos estos jugadores y artistas unirse para apoyar a nuestra patria".