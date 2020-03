Reporte: COVID-19 puede ser grave para adultos jóvenes y saludables

Un reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reveló que un estimado del 12% de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos que requirieron hospitalización, 1 de cada 5 corresponde a personas de entre 20 y 44 años.

El informe de los CDC publicado la semana pasada analizó estadísticas comprendidas entre el 12 de febrero al 16 de marzo de un total de 2,449 pacientes con COVID-19 en el país.

Aunque los adultos mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes enfrentan un mayor riesgo de complicaciones debido a COVID-19, eso no significa que los estadounidenses más jóvenes y saludables sean menos propensos a enfermar con gravedad.

Según los datos de los CDC, entre el 14% y el 21% de los adultos de 20 a 44 años con COVID-19 han sido hospitalizados. Entre el 2 y el 4% requirieron respiradores y menos del 1% fueron mortales.

Los CDC señalaron que el análisis es limitado y no considera las afecciones médicas subyacentes. La agencia estima que una cifra importante de adultos jóvenes podría tener COVID-19; pero sus síntomas podrían ser leves o bien, no presentar síntomas. Esto significa que sus casos no están siendo rastreados por los funcionarios de salud pública, exponiendo así a otras personas al virus.

La agencia precisó que se necesitan más datos para comprender mejor los riesgos que enfrentan las personas más jóvenes. Los datos pueden sobreestimar la prevalencia de enfermedades graves, según el informe, porque las pruebas se han inclinado hacia aquellos con antecedentes de viaje o síntomas más graves.

El informe de los CDC también subraya una advertencia de la Dra. Deborah Birx, coordinadora de respuesta de la Casa Blanca.

"Hay informes preocupantes emitidos por Francia e Italia sobre algunos jóvenes que se enfermaron con gravedad extrema y requirieron respiradores", dijo Birx en una conferencia de prensa la semana pasada.

Birx dijo que los adultos más jóvenes que tomaron menos precauciones pueden haber contraído el virus sin notarlo, una situación que se vio en los primeros informes procedentes de China y Corea del Sur.

"(Dentro de) la generación de los millennials (…) puede haber una cantidad desproporcionada de personas que están infectadas”, agregó.

De los 2,449 casos analizados en el informe, 508 resultaron en hospitalizaciones, incluidos 121 pacientes admitidos a una unidad de cuidados intensivos.

Los casos de ingreso en la unidad de cuidados intensivos se mantuvieron bajos entre las personas más jóvenes. Las personas de 20 a 44 años constituyeron solo el 12% de los casos. No hubo casos en extremo graves entre personas menores de 19 años.

Las muertes también fueron bajas para las personas más jóvenes. Solo nueve de las 44 personas que murieron tenían edades de 20 y 64 años.

Por otro lado, el informe también destaca los graves riesgos que enfrentan los estadounidenses mayores. Entre el 10% y el 27% de los casos entre personas mayores de 85 años terminaron en muerte.

El 31% de casos de pacientes de entre 75 a 84 años requirieron cuidados intensivos y el 11% de los casos fueron mortales.

Del mismo modo, el 19% de los casos de pacientes entre 65 y 74 años necesitaron cuidados intensivos y hasta el 5% fueron mortales.

Los funcionarios de salud pública urgieron a los más jóvenes a que acaten el distanciamiento social y la orden de “quedarse en casa”.

La investigación preliminar ha sugerido que las personas con el virus pueden infectar a otros antes de presentar síntomas, lo que representa un riesgo particular para los estadounidenses mayores que interactúan con jóvenes.