Recibe asesoría del IRS en español en sus Centros de Asistencia al Contribuyente

Como parte de un esfuerzo mayor para ayudar a los contribuyentes durante la temporada de presentación de impuestos de este año, el Servicio de Impuestos Internos anunció un horario especial para los sábados en varios Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC, por sus siglas en inglés) en todo el país.

Los profesionales del IRS brindarán ayuda en persona a los contribuyentes en los TAC selectos, que estarán abiertos de 9 a.m. a 4 p.m. el 12 de febrero, el 12 de marzo, el 9 de abril y el 14 de mayo. En general, estos centros no abren los sábados. No se requieren citas.

"El IRS continúa haciendo todo lo posible para ayudar a las personas durante este período sin precedentes", dijo en un comunicado Chuck Rettig, comisionado del IRS.

"La apertura de estos centros de asistencia para el horario especial de los sábados está diseñada para brindarles a las personas otra forma de obtener la ayuda que necesitan. Alentamos a las personas a que revisen los detalles sobre estos horarios especiales de los sábados para que podamos ayudarlos. También estoy extremadamente agradecido a nuestros empleados que han dado un paso al frente para brindar esta asistencia especial".

Los contribuyentes pueden recibir ayuda sin cita, sin embargo, los TAC no aceptarán pagos en efectivo durante estas jornadas especiales.

Durante las horas de funcionamiento adicionales, las personas también pueden preguntar sobre la conciliación de los pagos adelantados del Crédito Tributario por Hijos.

Visita IRS.gov/saturdayhours para ubicar el TAC que ofrecerá servicio en tu área.

ACUDE PREPARADO

El IRS requiere la siguiente información:

Identificación actual con foto emitida por el gobierno.

Tarjetas de Seguro Social y/o números ITIN para los miembros de su hogar, incluidos cónyuge y dependientes (si corresponde).

Cualquier carta o aviso del IRS recibido y documentos relacionados.

DURANTE LA VISITA, EL PERSONAL DEL IRS TAMBIÉN PUEDE SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Una dirección postal actual.

Una dirección de correo electrónico.

Información de cuenta bancaria, para recibir pagos o devoluciones por depósito directo.

"Alentamos a las personas a recibir pagos y sus reembolsos de impuestos a través de depósito directo, que es más rápido y más seguro que otros métodos de pago", dijo en un comunicado Ken Corbin, comisionado de salarios e inversiones del IRS y oficial de experiencia del contribuyente.

"Las personas que no tienen una cuenta bancaria deben visitar el sitio web de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos para obtener detalles sobre cómo abrir una cuenta en línea. También pueden usar la herramienta BankFind de la FDIC para encontrar un banco asegurado por la FDIC".

Los veteranos pueden usar el Programa Bancario de Beneficios para Veteranos para obtener información sobre los servicios financieros en los bancos participantes.

Si tienes preguntas sobre una factura de impuestos o una auditoría del IRS, o necesitas ayuda para resolver un problema de impuestos, en los TAC recibirás asistencia de los empleados del IRS que se especializan en estos servicios. Si estos empleados no están disponibles, el contribuyente recibirá una remisión para estos servicios. Los empleados del Servicio del Defensor del Contribuyente también pueden estar disponibles para ayudar con asuntos que cumplan con ciertos criterios.

El personal del IRS programará citas para una fecha posterior para personas con dificultades auditivas que necesitan servicios de interpretación de lenguaje de señas. También habrá intérpretes de idiomas extranjeros disponibles.

El IRS sigue las pautas de distanciamiento físico de los Centros para el Control de Enfermedades para COVID-19, y la disponibilidad puede cambiar sin previo aviso. Se requiere que las personas usen mascarillas y respeten las restricciones sanitarias de cada estado.

Las personas que necesitan ayuda para preparar declaraciones de impuestos pueden visitar un Centro de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA) o una ubicación de Asesoramiento Fiscal para Ancianos.

Los sitios de VITA ofrecen ayuda tributaria gratuita a personas calificadas que necesitan ayuda para preparar sus propias declaraciones de impuestos, que incluyen personas que ganan $58,000 o menos, y personas con discapacidad.

Las personas que necesitan pagar sus impuestos federales en efectivo pueden visitar IRS.gov/pagos para obtener información sobre varias opciones de pago.

OFICINAS QUE OFRECERÁN SERVICIO EL 12 DE FEBRERO DE 9 A.M. A 4 P.M.

Alabama

417 20th St. North, Room 501

Birmingham , AL 35203



Arizona

4041 North Central

Phoenix , AZ 85012



California

212 Coffee Road, Ste. 200

Bakersfield , CA 93309

2525 Capitol St.

Fresno , CA 93721

300 N. Los Angeles St.

Los Angeles , CA 90012

1301 Clay St.

Oakland , CA 94612

4330 Watt Ave.

Sacramento , CA 95821

880 Front St., Ste 1247

San Diego , CA 92101

6230 Van Nuys Blvd.

Van Nuys , CA 91401



Connecticut

135 High St.

Hartford , CT 06103



Washington, DC

77 K St., NE

Washington, DC 20002





Florida

850 Trafalgar Ct.

Maitland , FL 32751

51 S.W. First Ave.

Miami , FL 33130

7850 S.W. Sixth Ct.,

Plantation , FL 33324



Georgia

401 W. Peachtree St. NW

Atlanta , GA 30308



Illinois

230 S. Dearborn St.

Chicago , IL 60604



Louisiana

2829 Fourth Ave.

Lake Charles , LA 70601



Massachusetts

JFK Federal Building

15 New Sudbury St.

Boston , MA 02203



Michigan

500 Woodward Ave.

Detroit , MI 48226



Missouri

30 W Pershing Rd.,

Kansas City , MO 64108





North Carolina

7751 Brier Creek Pkwy.,

Raleigh , NC 27617



Nevada

110 City Parkway,

Las Vegas , NV 89106



New Jersey

100 Dey Place,

Edison , NJ 08817