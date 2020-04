Reabrir los parques de Florida tomará tiempo y el proceso será lento

La reapertura de los parques temáticos de Florida, entre las atracciones más visitadas del mundo y uno de los motores económicos más grandes del estado, podría ser un largo proceso cargado de consideraciones logísticas y de salud pública, dijo un ejecutivo de la industria a un grupo de trabajo encargado de reabrir el estado por negocios.

“Obviamente estamos pensando mucho sobre cuándo y cómo reabrir. Tenemos varios equipos trabajando en diferentes escenarios ", dijo John Sprouls, director administrativo de Universal Orlando Resort.

Sprouls hizo sus comentarios en el tercer día de las reuniones del Grupo de Trabajo de Florida Re-Open Florida del Gobernador Ron DeSantis, una asamblea de docenas de líderes que representan a la industria, la educación y el gobierno.

Suspenden sin pago a empleados de Disney.

Las sesiones, realizadas a través de llamadas telefónicas en conferencia, fueron generalmente escasas en detalles, pero generosas con lugares comunes destinados a aumentar la confianza del público en cualquier decisión de levantar órdenes "más seguras en el hogar", reabrir negocios y devolver la normalidad a la vida cotidiana.

DeSantis nuevamente afirmó que el estado había "aplanado la curva" en el brote global, señalando que la realidad es muy diferente del escenario predicho por algunos modelos hace semanas.

En declaraciones a un grupo de trabajo centrado en la agricultura y la atención médica, el gobernador dijo que Florida tuvo significativamente menos hospitalizaciones per cápita y muertes per cápita que los estados del noreste.

“Puedo decirte que se hicieron muchas predicciones nefastas. La gente hablaba de que Florida sería la próxima Italia o Nueva York ", dijo DeSantis.

Armado con gráficos y estadísticas en su rueda de prensa más tarde el miércoles, DeSantis nuevamente afirmó que Florida está mejor que casi todos los demás estados importantes, por su tasa de infecciones, camas de hospital disponibles y muertes per cápita.

Durante una reunión de un comité centrado en el turismo del estado y otras industrias clave, Universal's Sprouls dijo que los parques temáticos del estado tendrán que reabrir con multitudes pequeñas y limitadas y que conseguir que se vuelvan a abrir por completo podría llevar tiempo.

Dijo que cualquier decisión de reabrir sería guiada por funcionarios estatales y locales, así como por consideraciones de salud.

Alrededor de 85 millones de personas visitaron parques temáticos en Orlando y Tampa en 2018, el año más reciente disponible, según un informe anual publicado por Themed Entertainment Association y AECOM.

Los complejos de parques temáticos no son solo atracciones, sino hoteles, cenas, comidas rápidas, clubes nocturnos, tiendas y producción de películas y televisión. Todos tienen diferentes requisitos para operar de manera segura antes de contener el virus, incluidas las consideraciones logísticas para evaluar no solo a los empleados sino también a los visitantes. Y también está el problema de domesticar largas líneas serpentinas que no conducen al distanciamiento social.

Luego están los paseos en sí. Sprouls dijo que es posible que cualquier otro asiento y cualquier otra fila en los autos estén vacíos, pero luego está la cuestión de con qué frecuencia se limpian. En circunstancias normales, un invitado se sube inmediatamente después de que otro se baja, ¿cómo se puede hacer de manera segura antes de que se contenga el virus?

Los cierres de los parques temáticos han provocado el despido temporal de decenas de miles de trabajadores en el centro de Florida. Disney World comenzó a despedir a más de 43,000 empleados esta semana, y SeaWorld ha suspendido el 95% de la fuerza laboral en sus doce parques en todo el mundo. SeaWorld dijo esta semana que estaba perdiendo en promedio $ 25 millones al mes con sus parques cerrados, pero tenía suficiente acceso a efectivo para sobrevivir hasta finales de 2021 en las condiciones actuales.

De esta forma es que los parques temáticos de Florida se encuentran en medio de la pandemia que ha paralizado todos los negocios y principales fuentes de la economía local.

Abigail Disney, la nieta del hermano de Walt Disney, Roy Disney, está asombrada por los permisos y expresó su indignación en un hilo de Twitter el martes. La abierta heredera criticó los recortes de la compañía mientras pagaba $1.5 mil millones en bonos a sus ejecutivos.

"Eso pagaría tres meses de salario a los trabajadores de primera línea. Y va a las personas que ya han estado cobrando bonos atroces durante años”, dijo.

Continuó diciendo que los trabajadores de primera línea tuvieron que luchar durante años para obtener un salario de $15 por hora, "pero si conoces la historia de fondo, lo que yo hago, te horrorizaría saber lo difícil que fue para la gente pidiendo esos $15 ".

Disney, que no tiene un papel en la compañía, dijo que enfrenta un par de años difíciles, "pero eso no constituye un permiso para continuar saqueando y arrasando por la administración".

Un correo electrónico enviado a la compañía para una respuesta a los comentarios de Disney no fue respondido de inmediato.

Hasta el miércoles, el estado tenía más de 28,000 casos confirmados de COVID-19, con un total de muertes cercanas a 900.

Durante una sesión de dos horas, otro grupo dirigido por el Comisionado de Educación, Richard Corcoran, abordó la reapertura de las escuelas, la educación superior y la industria.

A principios de este mes, los funcionarios estatales anunciaron que los campus de las escuelas públicas permanecerían cerrados por el resto del año escolar. El enfoque ahora se centra en prepararse para la posibilidad de reabrir las aulas en el otoño.

Entre las preocupaciones planteadas durante la sesión se centró en la capacidad de las escuelas públicas para absorber a los nuevos estudiantes de las escuelas privadas, ya que la agitación financiera obliga a algunos padres a sacar a sus hijos de las instituciones privadas.

Mientras tanto, los demócratas en el Senado estatal renovaron las llamadas para arreglar de una vez por todas un portal en línea repleto de fallas que continúa frustrando los intentos de algunos de los recién desempleados de reclamar beneficios.

Los demócratas también pidieron a DeSantis que aumente el límite semanal de $ 275 en beneficios y extienda la elegibilidad retroactivamente a la fecha de desempleo, no a la fecha de solicitud.

"Nuestro estado continúa luchando poderosamente con el sistema de compensación por desempleo", dijeron los demócratas en una carta al gobernador. "Aquellos que han podido presentar aún no han recibido su primera entrega de beneficios y, por lo tanto, carecen de recursos para alimentar a sus familias".

