¿Qué significa ser acusado? Cosas que debe saber sobre la acusación de Donald Trump

NUEVA YORK -- Después de escuchar las pruebas en secreto durante semanas, un gran jurado de Manhattan votó para acusar al expresidente Donald Trump por los pagos de dinero secreto realizados en su nombre durante su campaña presidencial de 2016.

La acusación de Trump, que busca la Casa Blanca nuevamente en 2024, es un momento sin precedentes en la historia de Estados Unidos, el primero de este tipo contra un expresidente de Estados Unidos.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se habían estado preparando para las protestas y la posibilidad de violencia después de que Trump llamó a sus partidarios a protestar antes de una posible acusación, aunque poco se había concretado en las formas de protestas.

La acusación también podría poner a prueba a un Partido Republicano que ya está dividido sobre si apoyar a Trump el próximo año, en parte debido a sus esfuerzos por socavar su derrota en las elecciones de 2020.

Trump niega haber actuado mal y ha criticado la investigación de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan como motivada políticamente.

Aquí hay una mirada más profunda a la investigación del dinero secreto, el proceso del gran jurado y más:

¿De qué se trataba la sonda?

El gran jurado había estado investigando la participación de Trump en un pago de 130,000 dólares realizado en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera público un encuentro sexual que dijo haber tenido con él años antes. El abogado de Trump, Michael Cohen, le pagó a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, a través de una empresa ficticia antes de que Trump le reembolsara, cuya empresa, la Organización Trump, registró los reembolsos como gastos legales.

A principios de 2016, Cohen también hizo arreglos para que la exmodelo de Playboy Karen McDougal recibiera un pago de 150,000 dólares por parte del editor del tabloide de supermercado The National Enquirer, que luego silenció su historia en una práctica periodísticamente dudosa conocida como "atrapar y matar".

Trump niega haber tenido relaciones sexuales con ninguna de las dos mujeres.

La compañía de Trump “engrosó” el reembolso de Cohen por el pago de Daniels para sufragar los pagos de impuestos, según los fiscales federales que presentaron cargos penales contra el abogado en relación con los pagos en 2018. En total, Cohen recibió $360,000 más un bono de $60,000, por un total de $420,000.

Cohen se declaró culpable de violar la ley federal de financiamiento de campañas en relación con los pagos. Los fiscales federales dicen que los pagos equivalían a asistencia ilegal no declarada a la campaña de Trump. Pero se negaron a presentar cargos contra el propio Trump.

El equipo del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, había estado investigando si Trump o alguien más cometió delitos en el estado de Nueva York al organizar los pagos, o en la forma en que los contabilizaron internamente en la Organización Trump.

PERO, ¿UN EXPRESIDENTE PUEDE SER ACUSADO?

En una palabra, sí. La política de larga data del Departamento de Justicia prohíbe la acusación federal de un presidente en ejercicio, pero Trump, que lleva dos años fuera del cargo, ya no disfruta de ese escudo legal. Y el caso de Nueva York no es una investigación federal de todos modos.

¿QUÉ ES UN GRAN JURADO?

Un gran jurado está compuesto por personas extraídas de la comunidad, similar a un jurado de juicio. Pero a diferencia de los jurados que escuchan los juicios, los grandes jurados no deciden si alguien es culpable o inocente. Solo deciden si hay pruebas suficientes para acusar a alguien. Los grandes jurados existen en el sistema judicial federal y en muchos estados.

Los procedimientos están cerrados al público, incluidos los medios de comunicación. No hay juez presente ni nadie que represente a los acusados.

Los fiscales llaman e interrogan a los testigos, y los miembros del gran jurado también pueden hacer preguntas. En Nueva York, la persona que podría ser acusada puede solicitar un testigo determinado, aunque depende del gran jurado.

Los grandes jurados de Nueva York tienen 23 personas. Al menos 16 deben estar presentes para escuchar evidencia o deliberar. Doce tienen que estar de acuerdo en que hay suficientes pruebas para emitir una acusación. El gran jurado también puede encontrar que no hay pruebas suficientes de un delito o ordenar al fiscal que presente cargos menores.

Reglas centenarias han mantenido en secreto a los grandes jurados para proteger la reputación de las personas que terminan sin ser acusadas, alentar a los testigos reacios a testificar, evitar que los que están a punto de ser acusados huyan y protegerse contra la presión externa.

Los grandes jurados han sido criticados durante mucho tiempo como poco más que sellos de goma para los fiscales. El exjuez de Nueva York, Sol Wachtler, dijo que los fiscales podían convencer a un gran jurado para que “acusara a un sándwich de jamón”. Los defensores del proceso dicen que es una salvaguardia crucial contra los enjuiciamientos por motivos políticos.

ACUSACIÓN CONTRA LECTURA DE CARGOS: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Según el Departamento de Justicia, cuando una persona es acusada, "se le notifica formalmente que se cree que cometió un delito". Esa acusación les informa de los cargos que enfrentan y otra información básica.

Una lectura de cargos es la primera aparición del acusado ante un juez para enfrentar los cargos. La persona será completamente informada de los cargos y los derechos que tiene en el futuro (derechos a un juicio, un abogado, etc.). Luego pueden declararse culpables, inocentes o sin oposición (también conocido como Nolo Contendere).

Sin embargo, antes de que se presente una declaración de culpabilidad, la persona acusada y los fiscales pueden llegar a un acuerdo de declaración de culpabilidad para resolver el caso antes de que comience el juicio. De lo contrario, el acusado se declara inocente o no contesta y se fijará una fecha para el juicio.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan dijo que han estado en contacto con el equipo de Trump para coordinar su entrega para la lectura de cargos. Aún se desconoce la fecha de la comparecencia.

¿DE QUÉ SE HA ACUSADO A TRUMP?

No está claro a partir de ahora. Los expertos legales dicen que se podría argumentar que Trump falsificó registros comerciales al registrar el reembolso de Cohen por el pago de Daniels como honorarios legales. Pero eso es solo un delito menor según la ley de Nueva York, a menos que los fiscales puedan probar que falsificó registros para ocultar otro delito.

Mark Pomerantz, quien dirigió la investigación bajo el entonces fiscal de distrito Cyrus Vance Jr., escribió en su libro reciente "La gente contra Donald Trump: una cuenta interna" que en 2021 investigó si Trump podría ser acusado de lavado de dinero o si Trump había sido extorsionado de alguna manera.

David Shapiro, especialista en riesgo de fraude y delitos financieros y exagente especial del FBI, dijo que un caso potencial contra Trump podría ser “especialmente difícil” cuando se trata de probar su intención y conocimiento de irregularidades.

“Es ruidoso, es descarado, por lo que prueba que tenía una intención específica de fraude, uno casi se queda con la idea de que, ‘bueno, si tiene esa intención específica de fraude, la tiene todo el tiempo, porque esa es su personalidad’. '”, dijo Shapiro, profesor del John Jay College of Criminal Justice.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan se ha negado a comentar sobre la investigación.

¿QUIÉN HA TESTIFICADO EN ESTE CASO?

Uno de los últimos testigos que se llamó fue Robert Costello, quien alguna vez fue asesor legal de Cohen, el testigo clave del gobierno en la investigación.

Desde entonces, los hombres han tenido una pelea, y Costello ha indicado que tiene información que cree que socavaría la credibilidad de Cohen y contradiría sus actuales declaraciones incriminatorias sobre Trump.

Costello se puso en contacto con un abogado de Trump diciendo que tenía información que podría ser exculpatoria para Trump, según una persona familiarizada con el asunto que insistió en el anonimato para discutir procedimientos legales secretos. El abogado lo llamó la atención de la oficina del fiscal de distrito, que la semana pasada citó al bufete de abogados de Costello para los registros y lo invitó a testificar.

Estaba en el edificio donde se reunían los miembros del jurado el lunes, invitado por los fiscales, asegurándose de que el gran jurado tuviera la oportunidad de considerar el testimonio o la evidencia que podría debilitar el caso para la acusación.

Trump también fue invitado a testificar, pero su abogado ha dicho que el expresidente no tiene planes de participar.

Miembros del círculo íntimo de Trump, incluida su exasesora política Kellyanne Conway y la exvocera Hope Hicks, se han reunido con los fiscales en las últimas semanas.

Entre otros: Pecker, el ex editor de National Enquirer, fue visto entrando al edificio donde se reúne el gran jurado, así como a miembros de la Organización Trump, incluido el vicepresidente senior y controlador de la compañía, Jeffrey McConney.

Los fiscales todavía están interesados en el conocimiento interno de Weisselberg sobre los arreglos de dinero secreto. El ex director financiero de 75 años será liberado de una sentencia de prisión de cinco meses el 19 de abril. No hay indicios de que esté dispuesto a cooperar contra su ex jefe.

¿CÓMO SE REALIZARON LOS PAGOS?

Cohen le pagó a la actriz porno Stormy Daniels 130.000 dólares a través de una empresa ficticia que Cohen creó. Luego fue reembolsado por Trump, cuya compañía registró los reembolsos como gastos legales.

A principios de 2016, Cohen también hizo arreglos para que la ex modelo de Playboy Karen McDougal recibiera un pago de 150.000 dólares por parte del editor del tabloide de supermercado National Enquirer, que aplastó su historia en una práctica periodísticamente dudosa conocida como "atrapar y matar".

La compañía de Trump, la Organización Trump, “engrosó” el reembolso de Cohen por el pago de Daniels con “fines fiscales”, según los fiscales federales que presentaron cargos penales contra el abogado en relación con los pagos en 2018.

Cohen recibió $360,000 más un bono de $60,000, para un total de $420,000.

Cohen se declaró culpable de violar la ley federal de financiamiento de campañas en relación con los pagos. Los fiscales federales dicen que los pagos equivalían a asistencia ilegal no declarada a la campaña de Trump. Pero se negaron a presentar cargos contra el propio Trump.

¿CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN DE TRUMP?

Cohen dice que Trump le ordenó que arreglara el pago de Daniels.

Cohen también grabó una conversación en la que él y Trump hablaron sobre el arreglo para pagarle a McDougal a través del National Enquirer.

En un momento de la grabación, Cohen le dijo a Trump: “Necesito abrir una empresa para la transferencia de toda esa información sobre nuestro amigo David”, en referencia a David Pecker, quien dirigía la empresa matriz del Enquirer en ese momento.

Cohen dijo que ya había hablado con el jefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg, sobre “cómo organizar todo”.

Trump luego dijo: “¿Qué tenemos que pagar por esto? ¿Uno cincuenta?"

Hoy, Trump califica de “extorsión” los intentos de que pague dinero a las mujeres para mantenerlas calladas.

¿QUÉ SIGUE EN NUEVA YORK?

No está claro. Trump declaró en una publicación en las redes sociales durante el fin de semana que espera ser detenido el martes e instó a sus partidarios a protestar por su posible arresto. Sin embargo, no ha habido ningún anuncio público de ningún plazo para el trabajo secreto del gran jurado. Un portavoz de Trump dijo que no ha habido ninguna notificación de la oficina de Bragg.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han estado haciendo preparativos de seguridad ante la posibilidad de una acusación en los próximos días o semanas, o una comparecencia ante el tribunal del propio presidente.

¿TRUMP SERÁ ESPOSADO?

Anna Cominsky, profesora de la Facultad de Derecho de Nueva York y exabogada defensora penal, dijo que su mejor suposición es que los abogados de Trump llegarán a un acuerdo con la oficina del fiscal para evitar el espectáculo de una acusación con esposas y una caminata criminal.

“Existe una gran probabilidad de que se entregue por sí mismo, lo que significa que no verá un golpe a la puerta de Mar-a-Lago a las 5 a.m., los oficiales invadirán su casa, lo arrestarán y lo sacarán esposado”, dijo. “Él se presentaba voluntariamente en la oficina del fiscal y luego era procesado, se le tomaban las huellas dactilares y se le tomaba una fotografía. ”

Cominsky está menos seguro de que Trump quiera evitar una aparición pública para su lectura de cargos, que se produciría dentro de los dos días posteriores a la acusación. En ese momento, un juez enumera los cargos y pregunta si el acusado se declara culpable o inocente.

“Él no rehuye el caos, por lo que puede querer usar esto para su beneficio”, dijo.

SI ES CONDENADO, ¿PODRÍA TRUMP ENFRENTAR TIEMPO DE PRISIÓN?

Todo esto depende de los cargos que enfrenta el expresidente, que nuevamente, aún no están claros.

ESPERE, ¿NO HABÍA UNA INVESTIGACIÓN FEDERAL SOBRE ESTO YA?

Si habia. Los fiscales federales celebraron un acuerdo de no enjuiciamiento con el propietario del National Enquirer, que admitió haberle pagado a McDougal para ayudar a Trump, pero se negaron a presentar cargos penales contra el presidente en funciones.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan abrió su propia investigación sobre los pagos en 2019 y la ha revisado varias veces desde entonces mientras amplía la investigación sobre los tratos comerciales de Trump y otros temas.

Hasta ahora, los únicos cargos han sido contra Weisselberg, quien se declaró culpable, y la Organización Trump, que fue condenada en diciembre por un delito no relacionado: confabulación para evadir impuestos sobre beneficios pagados por la empresa, como apartamentos y autos gratuitos para ejecutivos.

¿QUÉ PASA CON EL ESTATUTO DE LIMITACIONES?

Los pagos de dinero secreto y los reembolsos de Cohen ocurrieron hace más de seis años. El estatuto de limitaciones de Nueva York para la mayoría de los delitos graves es de cinco años. Para delitos menores, son solo dos años.

¿Significa eso que los fiscales se han quedado sin tiempo? Trump cree que sí. En las publicaciones en las redes sociales, insiste en que el estatuto de limitaciones “expiró hace mucho tiempo”, calificando el asunto de “noticia vieja”.

Pero no siempre es así como funciona la ley. En Nueva York, el reloj puede detenerse en el estatuto de limitaciones cuando un acusado potencial está continuamente fuera del estado. Trump visitó Nueva York en raras ocasiones durante los cuatro años de su presidencia y ahora vive principalmente en Florida y Nueva Jersey.

Sin embargo, en términos prácticos, el paso del tiempo podría afectar el caso de otras maneras. Los recuerdos se desvanecen y las pruebas y los registros se pierden o destruyen.

“El poder del caso: el factor sorpresa, el valor de la conmoción”, también se desvanece, dijo Shapiro, lo que significa que un jurado podría estar menos impresionado por las acusaciones que han sido públicas durante tanto tiempo.

Los periodistas de Associated Press Eric Tucker en Washington, Anthony Izaguirre de Tallahassee, Florida, y Bernard Condon y Michael R. Sisak en Nueva York contribuyeron a este despacho.