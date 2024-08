Jasmine Camacho-Quinn adelanta a semifinales en París 2024

PUERTO RICO- La campeona olímpica Jasmine Camacho Quinn clasificó este miércoles a la semifinal de los 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos de París 2024. La gran semifinal será el viernes en el Estadio de Francia.

Camacho-Quinn salió con una explosiva salida de su bloque en el carril dos de la segunda de cinco series para consagrarse como la mejor corredora de la primera ronda de los 100 metros vallas, con tiempo de 12.42 segundos en el Estadio de Francia.

“Creo que hice los mismo de hace tres años. Ojalá pueda obtener otro récord olímpico. Lo principal para mí es tener una buena salida. No he sido la mejor en los bloques los pasados años. Sabía que, si tenía una buena salida, lo demás llegaría solo. Estoy en buena forma y estoy emocionada”, dijo la triple olímpica con una enorme sonrisa y tranquila.

Camacho Quinn puso en práctica mantenerse en calma para que todo le saliera con éxito. De hecho, ni en sus redes sociales había publicado historias sobre su llegada a los Juegos Olímpicos, la última aparición fue el 28 de julio desde Dijon.

“Tenía que hablarme y alistarme. Sabía de lo que era capaz y solo tenía que salir y disfrutarlo. Tener una excelente salida del bloque y dejar que la carrera saliera sola”, añadió la vallista.

La mañana del miércoles amaneció fría, como unos 60 grados Fahrenheit, lo que fue sentido por la Campeona Olímpica de Puerto Rico.

“Estaba más frío cuando llegué, pero no hay nada que pueda hacer. Todas estamos corriendo en el mismo clima. No me quejo. Todas tenemos que salir y hacerlo de todas maneras. Es ir y representar”, describió la temperatura que se siente en el Estadio de Francia.

“Es una gran sensación. No estaba corriendo con todo para correr 12.42 (segundos), así que el viernes quién sabe lo que pueda pasar. Pero, estoy emocionada”, expresó la también campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La medallista de plata (2023) y bronce (2022) mundial estará de descanso este jueves, ya que es separado para las corredoras que clasificaron a la ronda de repechaje.

Su turno de carrera en semifinales está programado para el viernes en la sección 17 entre las 4:00 a.m. – 7:15 a.m. de Puerto Rico/ 10:00 a.m. – 1:15 p.m. de París.

“Depende de quien esté en mi serie, pero sé que soy la campeona olímpica y es mi récord olímpico. Las vallas femeninas han cambiado muchísimo, así que sé que no puedo tomarme cada ronda con la misma calma que hace tres años. Solamente sé que iré allí el viernes, y algo loco puede pasar. No se sorprendan si corro algo loco el viernes, porque estoy emocionada”, compartió la plusmarquista olímpica de Tokio 2020 con 12.26 segundos, marca realizada en las semifinales.

