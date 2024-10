Harris promete velar por el sistema eléctrico de Puerto Rico si gana la presidencia

La candidata democrática a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris envió un mensaje este domingo a los electores puertorriqueños a través de las redes sociales.

Harris, arremetió con su principal rival demócrata Donald Trump asegurando que su propuesta está “centrada en el pasado y en sí mismo”. Prometió que, de ser electa reduciría el costo de la vivienda, invertirá en los pequeños negocios y “finalmente” garantizar la igualdad al acceso a fondos.

También habló del sistema eléctrico, asegurando que fiscalizará para que los fondos federales se utilicen de manera rápida, menos burocrática y eficaz.

Throughout my career, I’ve always fought for the people of Puerto Rico. Every chance he got, Donald Trump abandoned and insulted them.



As president, I will invest in Puerto Rico's future so that Puerto Ricans can not just get by, but get ahead. pic.twitter.com/jkqOPWBhIy