Cancelan más funcionarios tras escándalo por suministros en Puerto Rico

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, despidió el domingo a los secretarios de vivienda y de la familia en las repercusiones más recientes del hallazgo de un almacén lleno de suministros sin utilizar que datan del periodo posterior al paso del huracán María.

La salida de Fernando Gil, secretario del Departamento de la Vivienda, y de Glorimar Andújar, secretaria del Departamento de la Familia, ocurre un día después de que la gobernadora despidiera al comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) de la isla.

Vázquez cesó a Carlos Acevedo horas después de la divulgación de un video vía Facebook que mostraba a un grupo de personas furiosas irrumpiendo en un almacén en una región donde miles de personas han vivido en refugios desde que se registró un fuerte sismo recientemente.

“En los pasados días ha habido acciones de miembros del gobierno que son totalmente inaceptables”, indicó Vázquez el domingo en conferencia de prensa. “Esconderle información a la gobernadora y al pueblo constituye una falta de respeto”.

Vázquez dijo que decidió realizar los despidos adicionales luego de reunirse con líderes de su gobierno el domingo por la mañana y los funcionarios no fueron capaces de presentar la información que ella había solicitado sobre los centros de acopio y distribución.

“En ese momento, no se pudo dar información, o no se me pudo dar personalmente, de específicamente dónde estaban esos almacenes, si se habían hecho inventarios con esos almacenes, qué tenían en esos almacenes”, agregó. “Ninguna de esa información me fue suministrada”.

Vázquez no explicó por qué Gil y Andújar fueron los únicos despedidos el domingo, señalando solo que había perdido confianza en ellos.

El enfado estalló en Puerto Rico el sábado después de que un bloguero publicó un video en vivo de un almacén en la ciudad de Ponce, en la costa sur del país, lleno de agua embotellada, catres, comida para bebés y otros productos básicos que aparentemente habían estado almacenados desde que el huracán María azotó el territorio estadounidense en septiembre de 2017.

El bloguero Lorenzo Delgado dijo que había recibido información sobre la bodega, pero no especificó cuándo. Un grupo de personas entró por la fuerza al almacén y empezó a distribuir los suministros a las personas que se vieron afectadas por el reciente sismo de magnitud 6,4 que cobró la vida de una persona y causó daños en toda la región sur de Puerto Rico. Más de 7.000 personas continúan en refugios ante fuertes réplicas.

La alcaldesa de Ponce, María Meléndez, se dijo furiosa y aseveró que ha “exigido que los suministros se distribuyan hoy mismo entre residentes de pueblos afectados, seguido del procesamiento legal a todos los que privaron a ciudadanos de estos suministros tan vitales en momentos tan difíciles para todos”.

“Estuve varios días solicitando catres y agua”, detalló Meléndez. “Me mandaron a buscar los catres a Cabo Rojo y el agua a San Juan. Si yo hubiese sabido que esos suministros estaban ahí hubiese exigido que los sacaran de inmediato”.