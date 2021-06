Explosión en San Juan causa apagón eléctrico en varios sectores

SAN JUAN - Un fuego en el centro de operaciones de Monacillos -que está bajo el control de LUMA Energy- provocó un apagón poco después de las 6 pm.

"LUMA está tomando las medidas necesarias para reestablecer el servicio lo antes posible y a la misma vez atendiendo la emergencia. Se desconoce al momento cuántos abonados están afectados", dijo a Telenoticias Laura Rentas, portavoz de la empresa.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Al momento, desconocen qué ocurrió y cuándo podría reestablecerse el servicio.

El Negociado de Cuerpo de Bamberos informó que unidades de Hato Rey, Guaynabo y Río Piedras de camino a atender el incendio. El Secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, llegó al lugar.

Todos los recursos del gobierno de PR están disponibles para manejar la emergencia causada por el incendio en la subestación de Monacillos en Río Piedras. Los bomberos ya llegaron a la escena para atender la situación. Tan pronto nos confirmen más detalles, se los comunicaremos. — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) June 10, 2021

Mientras, la comisionada residente Jenniffer González dijo que solicitó a las autoridades federales que investiguen los eventos de los pasados días.

"El fuego en Monacillos, el apagón a más de medio millón de residentes, sectores sin luz desde hace una semana no me parecen eventos aislados. He alertado a las entidades federales de ley y orden para que se investigue cada evento. Le hacen daño al pueblo, ese es el q sufre", escribió en su cuenta de Twittter.

De hecho, las 7:25 p.m. la portavoz del FBI en Puerto Rico confirmó a JayFonseca.com que agentes están en el lugar como parte de la investigación.

“Nuestro equipo está evaluando la situación y queremos que la ciudadanía sepa que nuestros recursos se han puesto a la disposición del gobierno local para atender la emergencia”, dijo Limary Cruz, portavoz del FBI.

Mientras, se reportan largas filas en las gasolineras, de ciudadanos que buscan abastecerse para poder operar sus plantas eléctricas.

Pendiente a Telemundopr.com para la actualización de esta noticia.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.