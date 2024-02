NYC presenta una demanda contra varias redes sociales por crisis de salud mental entre la juventud

Lo que debes saber Los niños y adolescentes son especialmente susceptibles a sufrir daños porque sus cerebros no están completamente desarrollados, según la demanda.

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York, sus escuelas y su sistema hospitalario público anunciaron el miércoles una demanda contra los gigantes tecnológicos que administran Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube, culpando a sus plataformas de redes sociales “adictivas y peligrosas” de alimentar una crisis de salud mental infantil que está perturbando aprendizaje y drenaje de recursos.

Los niños y adolescentes son especialmente susceptibles a sufrir daños porque sus cerebros no están completamente desarrollados, según la demanda.

"Los jóvenes ahora son adictos en masa a las plataformas de los acusados", según el documento de 311 páginas presentado ante el Tribunal Superior de California, donde tienen su sede las empresas.

El distrito escolar más grande del país, con alrededor de 1 millón de estudiantes, ha tenido que responder a las interrupciones dentro y fuera del aula, brindar asesoramiento para la ansiedad y la depresión y desarrollar planes de estudio sobre los efectos de las redes sociales y cómo mantenerse seguro en línea, según el relleno. La ciudad gasta más de $100 millones en programas y servicios de salud mental para jóvenes cada año, dijo la oficina del alcalde Eric Adams.

"Durante la última década, hemos visto cuán adictivo y abrumador puede ser el mundo en línea, exponiendo a nuestros niños a un flujo continuo de contenido dañino y alimentando nuestra crisis nacional de salud mental juvenil", dijo Adams.

La acción legal es la última de numerosas demandas presentadas por estados, distritos escolares y otros que afirman que las empresas de redes sociales explotan a niños y adolescentes al diseñar deliberadamente características que los mantienen navegando y revisando sus cuentas sin cesar.

Los adolescentes saben que pasan demasiado tiempo en las redes sociales, pero no pueden detenerlo, según la nueva demanda, presentada por la Ciudad de Nueva York, su Departamento de Educación y la Corporación de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York, el sistema hospitalario público más grande del país.

La demanda busca que la conducta de las empresas sea declarada molestia pública y que se reduzca, así como daños monetarios no especificados.

En respuestas a la presentación, las empresas de tecnología dijeron que han desarrollado e implementado políticas y controles que enfatizan la seguridad del usuario.

"Las acusaciones en esta queja simplemente no son ciertas", dijo José Castañeda, portavoz de Google, matriz de YouTube, quien dijo por correo electrónico que la compañía ha colaborado con expertos en juventud, salud mental y crianza de hijos.

Un portavoz de TikTok citó colaboraciones periódicas similares para comprender las mejores prácticas frente a los desafíos de toda la industria.

"TikTok tiene salvaguardias líderes en la industria para apoyar el bienestar de los adolescentes, incluidas funciones restringidas por edad, controles parentales, un límite de tiempo automático de 60 minutos para usuarios menores de 18 años y más", decía un comunicado enviado por correo electrónico.

Prácticamente todos los adolescentes estadounidenses utilizan las redes sociales, y aproximadamente uno de cada seis adolescentes describe su uso de YouTube y TikTok como “casi constante”, según el Pew Research Center.

Un portavoz de Meta, propietaria y operadora de Facebook e Instagram, dijo que la compañía quiere que "los adolescentes tengan experiencias en línea seguras y apropiadas para su edad, y tenemos más de 30 herramientas y funciones para ayudarlos a ellos y a sus padres. Hemos pasado una década trabajando en estos temas y contratando personas que hayan dedicado sus carreras a mantener a los jóvenes seguros y apoyados en línea”.

Un comunicado de Snap Inc., la empresa matriz de Snapchat, dijo que su aplicación es intencionalmente diferente de otras en que "se abre directamente a una cámara -en lugar de una fuente de contenido que fomenta el desplazamiento pasivo -- y no tiene me gusta ni comentarios públicos tradicionales”.

"Aunque siempre tendremos más trabajo por hacer, nos sentimos bien con el papel que desempeña Snapchat para ayudar a amigos cercanos a sentirse conectados, felices y preparados mientras enfrentan los muchos desafíos de la adolescencia", dice el comunicado.