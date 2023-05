NYC examina la posibilidad del derecho a dormir al aire libre para personas sin hogar

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, elogió el derecho de su ciudad a la vivienda como un sello distintivo de compasión por los más desfavorecidos. Ahora debe decidir si extenderá esa compasión otorgando a las personas sin hogar el derecho a dormir afuera.

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad una “Declaración de Derechos de las Personas sin Hogar” el mes pasado que convertiría a Nueva York en la primera gran ciudad de EEUU en establecer un derecho explícito a dormir en al menos algunos lugares públicos.

Si Adams, un demócrata, permite que la medida se convierta en ley, podría ser un cambio notable para la ciudad, que durante años ha enviado a la policía y equipos de saneamiento para despejar los campamentos de personas sin hogar a medida que surgen.

También iría en contra de los vientos en contra políticos predominantes en otros lugares que han luchado con un gran número de personas que viven en tiendas de campaña y otros refugios improvisados.

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una amplia medida contra los campamentos hace dos años. Luego, el año pasado, la ciudad prohibió las tiendas de campaña dentro de los 500 pies (150 metros) de escuelas y guarderías y prohibió sentarse, acostarse, dormir o almacenar propiedad personal que interrumpa el flujo de tráfico en las aceras, calles y carriles para bicicletas.

Los cambios se anunciaron como una forma compasiva de sacar a las personas sin hogar de las calles y restaurar el acceso a los espacios públicos para otras personas. Sonja Verdugo, organizadora del grupo de defensa de Los Ángeles Ground Game LA, calificó la medida de “inhumana”.

“Básicamente, no puedes descansar en ningún lugar al aire libre si no tienes casa”, dijo.

A principios de este año, una propuesta de "Derecho al Descanso" en Oregón murió silenciosamente después de que su patrocinador no pudo reunir el apoyo. Habría otorgado el derecho a usar los espacios públicos “sin discriminación y limitaciones de tiempo que se basan en el estado de la vivienda”.

Los intentos de establecer una Declaración de derechos de las personas sin hogar similar en California, incluido el derecho a dormir al aire libre sin temor a ser confrontados por la policía, también han fallado.

Algunos esperan que la recién elegida alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, cumpla una promesa de campaña de trasladar a la gente de las tiendas de campaña y las chabolas de cartón a viviendas permanentes.

Bass prometió eliminar los campamentos que se alinean en cuadras enteras y ha convertido al notorio Skid Row de la ciudad en la encarnación de la crisis de personas sin hogar del país. Bass también prometió albergar a 15,000 personas al final de su primer año en el cargo. El número comprende más de un tercio de los 42,000 angelinos estimados sin refugio permanente.

La creciente visibilidad de los campamentos para personas sin hogar ha alimentado la frustración pública y ha llevado a los políticos, incluidos algunos demócratas moderados, a presionar para reducir su prevalencia, para disgusto de algunos defensores de las personas sin hogar.

“Cada vez más, es simplemente ilegal quedarse sin hogar en todo el país, en ciudades republicanas y demócratas”, dijo Mark Horvath, director ejecutivo de Invisible People, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles. “Pero no es que podamos detener nuestra salida de esta crisis”.

Además de establecer el derecho a dormir al aire libre, la Declaración de derechos de las personas sin hogar aprobada en Nueva York también codificaría el antiguo derecho a la vivienda de la ciudad, el único de su tipo entre las ciudades más grandes del país.

Entre los nueve derechos de la medida se encuentran las garantías contra ser forzado a ingresar a instalaciones que no corresponden a la identidad de género de una persona. También otorga a las personas el derecho a solicitar asistencia para el alquiler y exige que los padres que se alojen en los refugios reciban pañales para sus bebés.

“Esta es una respuesta política sensata y compasiva a la falta de vivienda sin precedentes”, dijo Taysha Milagros Clark, analista de políticas y datos de la Coalición para las personas sin hogar en la Ciudad de Nueva York.

“La declaración de derechos realmente abarca el entendimiento de que las personas sin hogar tienen derechos. No han violado ninguna ley ni nada por el estilo solo en virtud de su condición de personas sin hogar”, dijo. “Es una desviación radical de lo que ha hecho esta administración”.

Fabien Levy, portavoz de Adams, dijo que el alcalde aún estaba evaluando la medida.

“Desde el primer día de esta administración, el alcalde Adams se ha centrado en ayudar a los neoyorquinos sin hogar y conectarlos con un lugar limpio y seguro para descansar por la noche”, dijo Levy.

El programa de seguridad del metro del alcalde ha dado como resultado que más de 4,600 neoyorquinos sin hogar estén conectados a la ayuda y el refugio que necesitan “para estabilizar sus vidas”, dijo Levy.

No está claro cómo podría funcionar en la práctica el derecho propuesto a dormir al aire libre.

La Ciudad de Nueva York tiene reglas que limitan la capacidad de establecer un campamento. La mayoría de los parques de la ciudad cierran a la 1 a.m. Los espacios de propiedad privada están prohibidos. Se requiere que las aceras y caminos estén libres de obstrucciones.

Las personas tienen prohibido acostarse en bancos o asientos en los trenes subterráneos de la ciudad, aunque la aplicación es laxa.

La Ciudad de Nueva York está obligada por ley a garantizar espacio en su enorme sistema de refugios para cualquier persona que lo necesite, pero el sistema se ha reventado en parte debido a la afluencia de inmigrantes, muchos de los cuales cruzaron a Estados Unidos a lo largo de la frontera sur.

Casi 81,000 personas fueron alojadas en el sistema de albergues la semana pasada. Los funcionarios de la ciudad se apresuraron a encontrar más espacio, incluido el alquiler de hoteles completos para familias sin vivienda permanente.

Algunas personas eligen vivir en las calles porque encuentran que los refugios de la ciudad son peligrosos o están demasiado llenos, no les gustan sus reglas o toques de queda, o tienen problemas para estar cerca de otras personas.

Jumaane Williams, defensor público electo de la Ciudad de Nueva York y patrocinador de la medida de los derechos de las personas sin hogar ahora ante Adams, dijo que le gustaría que la ciudad se enfocara menos en prevenir los campamentos y más en abordar lo que dice que son las raíces de la crisis: el aumento de los costos de vivienda, desempleo, racismo, adicción y enfermedad mental.

“Creo que estamos en situaciones desesperadas por cosas que se han estado gestando durante décadas”, dijo Williams.

El concepto de una declaración de derechos para las personas sin hogar se remonta a más de una década. En 2012, Rhode Island fue el primer estado en adoptar uno, seguido pronto por Connecticut e Illinois.

“Hasta ahora, ninguno de ellos ha protegido explícitamente el derecho de una persona a poder dormir afuera”, dijo Eric Tars, director legal del Centro Nacional de Leyes para Personas sin Hogar.

Hace cinco años, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU dictaminó que la ciudad de Boise, Idaho, no podía impedir que las personas durmieran al aire libre si no había otro lugar donde dormir. Hacerlo, sugirió el tribunal, criminalizaría a las personas sin hogar. El derecho a dormir afuera solo existe, dictaminó el tribunal, si no hay espacio de refugio disponible.

Weber informó desde Los Ángeles.