NYC aboga por ley de voto para no ciudadanos ante el máximo tribunal del estado

NUEVA YORK -- El martes, los abogados pidieron al máximo tribunal de Nueva York que revocara un fallo contra una ley que permitiría a los no ciudadanos votar en las elecciones municipales de la Ciudad de Nueva York, argumentando que los funcionarios de la ciudad actuaron dentro de sus poderes legales.

La Ciudad de Nueva York se convirtió en la primera ciudad importante de Estados Unidos en otorgar derechos de voto municipal generalizados a los no ciudadanos en enero de 2022, aunque la ley aprobada por el ayuntamiento liderado por los demócratas nunca se implementó debido a una impugnación legal de los republicanos. La ley de la ciudad no otorgaba a los no ciudadanos el derecho a votar en las elecciones presidenciales, del Congreso o estatales.

Un juez de primera instancia se puso del lado de los impugnadores republicanos al voto de los no ciudadanos en junio de 2022. Y un tribunal de apelaciones estatal de nivel medio dictaminó el año pasado que la ley violaba la constitución estatal y un requisito legal de celebrar un referéndum público sobre la propuesta porque cambiaba un método electoral.

El ayuntamiento apeló ante el Tribunal de Apelaciones del estado. Un abogado del ayuntamiento dijo a los jueces que el gobierno de la ciudad no violó la constitución estatal.

“Se comprometió a realizar un acto central de autogobierno y el ejercicio de sus poderes de autonomía. Este tribunal debería sostener que la constitución permite a la ciudad tomar esa decisión”, dijo el abogado Claude Platton.

La ley de la ciudad dio derechos de voto municipal a los no ciudadanos que han sido residentes permanentes legales de la ciudad durante al menos 30 días, junto con aquellos autorizados a trabajar en los EEUU. Los partidarios sostienen que la ley da voz a más de 800,000 inmigrantes autorizados. El alcalde Eric Adams dejó que la medida se convirtiera en ley sin su firma.

Los funcionarios republicanos acusaron a los demócratas de aprobar la ley para obtener beneficios partidistas y rápidamente impugnaron la ley en los tribunales. Su abogado Michael Hawrylchak argumentó que la constitución estatal define expresamente el voto como un derecho otorgado solo a los ciudadanos.

Los argumentos del martes se centraron principalmente en cómo interpretar el lenguaje constitucional específico y cómo definir palabras como "ciudadano". Aunque la jueza Jenny Rivera señaló que la ley podría tener un gran impacto si se implementa, diciendo que "expandiría el derecho al voto a una gran cantidad de personas".

Se espera que en los próximos meses se tome una decisión al respecto.

Más de una docena de comunidades en todo Estados Unidos han permitido que los no ciudadanos emitan su voto en las elecciones locales, incluidas 11 ciudades de Maryland y dos de Vermont.