Un ícono de la música, un diseñador célebre, expeloteros: conozca las víctimas de la tragedia Jet Set

REPÚBLICA DOMINICANA -- Al menos 79 personas murieron y otras 155 resultaron heridas en la capital dominicana la madrugada del martes cuando se derrumbó el techo de una icónica discoteca donde políticos, deportistas y otros asistían a un concierto de merengue, informaron las autoridades.

Los equipos buscaban posibles supervivientes entre los escombros de la discoteca Jet Set, de una sola planta, en Santo Domingo, informó Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia.

La trágica noticia del derrumbe se vio agravada por la cantidad de figuras conocidas e importantes de la cultura dominicana presentes.

Casi 12 horas después de que la azotea de la discoteca se derrumbara sobre los clientes, los equipos de rescate seguían rescatando a supervivientes de entre los escombros. En el lugar, los bomberos retiraron bloques de hormigón roto y cortaron tablones de madera para usarlos como soporte para levantar escombros pesados, mientras el ruido de los taladros perforando el hormigón llenaba el aire.

Un funcionario con un megáfono se encontraba fuera de la discoteca implorando a la gran multitud que se había reunido para buscar a amigos y familiares que dejaran espacio a las ambulancias.

En un hospital donde fueron trasladados los heridos, una agente se encontraba afuera leyendo en voz alta los nombres de los sobrevivientes mientras una multitud se congregaba a su alrededor y gritaba los nombres de sus seres queridos.

Mientras tanto, decenas de personas se congregaron en el Instituto Nacional de Patología Forense, donde se proyectaron imágenes de las víctimas para que sus seres queridos pudieran identificarlas.

A medida que avanzan los acontecimientos, esto es lo que sabemos hasta el momento sobre algunas de las víctimas.

El reconocido cantante de merengue Rubby Pérez se encontraba actuando cuando el techo se derrumbó. Su mánager, Enrique Paulino, cuya camisa estaba salpicada de sangre, declaró a los periodistas en el lugar que el concierto comenzó poco antes de la medianoche y que el techo se derrumbó casi una hora después, causando la muerte del saxofonista del grupo.

El cantante fue trasladado herido tras el derrumbe.

Horas más tarde, poco después de las 5:30 p.m. ET, fuentes confirmaron a Alfredo Acosta, de nuestra estación Telemundo 47, que el cantante falleció. No se proporcionó más información.

Pérez era una figura muy querida en la música del merengue y viajaba por el mundo llevando sus éxitos a sus fans. El viernes anterior a la tragedia, tenía una presentación programada en Manhattan, un lugar que visitaba con frecuencia para actuar. Una de sus últimas publicaciones fue invitar a sus fans a esta presentación.

Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia noroccidental de Montecristi y hermana de Nelson Cruz, siete veces All-Star de las Grandes Ligas, se encontraba entre las víctimas.

Había llamado al presidente Luis Abinader a las 12:49 a.m. Avisó que estaba atrapada y que el techo se había derrumbado, según informó a la prensa la primera dama, Raquel Abraje.

Las autoridades informaron que Cruz falleció posteriormente en el hospital.

El ministro de Cultura de República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, confirmó el fallecimiento de Cruz.

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi querida amiga y compañera, Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia Montecristi, ocurrido en el trágico evento de la discoteca Jet Set.

"Su muerte es una pérdida irreparable para su comunidad y para todo el país. Nelsy fue una servidora pública comprometida, una mujer de liderazgo firme y una aliada incondicional en las iniciativas tendentes a fortalecer nuestra identidad y desarrollo.

"Presento condolencias a sus familiares, allegados y a todo el pueblo de Montecristi; que el todopoderoso les conceda la fortaleza necesaria en este doloroso momento.

"Paz a su alma", dijo el comunicado de Salcedo en X.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LBP) publicó en X que el exlanzador de la MLB Octavio Dotel, de 51 años, falleció. Las autoridades lo habían rescatado previamente de los escombros y lo habían trasladado a un hospital.

El ministro de Deportes de la República Dominicana, Kelvin Cruz, confirmó que Dotel se encontraba entre las víctimas.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del exjugador de las Grandes Ligas e Inmortal del Deporte Dominicano, Octavio Dotel", declaró Cruz en un comunicado.

Dotel lanzó para 13 equipos, incluyendo a los Mets de Nueva York y los Yankees, desde su debut en 1999.

