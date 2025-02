Vuelo de American Airlines es desviado a Roma por amenaza de bomba

Un vuelo de American Airlines que viajaba de Nueva York a Nueva Delhi fue desviado a Roma el domingo debido a una amenaza de bomba, según una fuente familiarizada con la situación.

En un comunicado, American Airlines dijo que el vuelo AA292 viajaba del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi antes de desviarse al Aeropuerto Leonardo da Vinci Roma Fiumicino "debido a un posible problema de seguridad", añadiendo después que "se determinó que no era creíble". Según el protocolo del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, era necesaria una inspección antes de que el avión aterrizara allí.

La amenaza de bomba contra el vuelo se envió por correo electrónico, según la fuente familiarizada con la situación. La Administración Federal de Aviación dijo que la tripulación informó del problema de seguridad.

“La seguridad es nuestra máxima prioridad y estamos trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden”, afirmó la aerolínea en el comunicado.

El vuelo AA292 solicitó un desvío al aeropuerto Leonardo da Vinci Roma Fiumicino de Roma alrededor de las 2 p.m. hora local, dijo Roberto Rao, portavoz del aeropuerto.

“Inmediatamente acordamos y organizamos un aterrizaje seguro”, dijo Rao a NBC News. “No sabemos cuál era el problema de seguridad, pero mi opinión es que era lo suficientemente grave como para desviar el avión, pero no urgente, porque recibimos la alerta cuando el avión estaba sobre el mar Caspio, a tres horas de vuelo desde Roma”.

El avión de American Airlines fue escoltado por dos aviones de combate de la fuerza aérea italiana cuando llegó al espacio aéreo italiano y aterrizó sin problemas en Roma, según Rao. Los pasajeros descendieron del avión por unas escaleras y se revisó el avión y su equipaje.

Había 199 pasajeros a bordo del vuelo, informó The Associated Press.

787 American Airlines atterrato a Fiumicino per allarme bomba scortato da due Eurofighter. Ero lì 😆 pic.twitter.com/zdIdVuz18Q — Andrea (@FlyingAndrew91) February 23, 2025

American Airlines indicó que el Vuelo 292 “fue inspeccionado por las autoridades” tras aterrizar a salvo en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci y “se le dio luz verde para reanudar su vuelo”.

“La aeronave permanecerá en Roma durante la noche para permitir el descanso requerido de la tripulación antes de continuar hacia Delhi tan pronto como sea posible mañana”, dijo la aerolínea.

Un reportero de The Associated Press filmó dos cazas volando sobre el aeropuerto poco antes del aterrizaje no programado. Se podían ver camiones de bomberos en la pista de aterrizaje a un lado del avión después de que aterrizó.

Neeraj Chopra, uno de los pasajeros, comentó que el capitán alertó a la aeronave que necesitaban dar la vuelta aproximadamente tres horas antes de que debieran aterrizar en Delhi debido a un cambio en el “estatus de seguridad”.

Chopra, que viajaba de Detroit, Michigan, para visitar a su familia, describió el ambiente en el avión como tranquilo tras el anuncio inicial, pero dijo que comenzó a estresarse cuando el capitán anunció más tarde que cazas escoltarían su avión a Roma.

El aeropuerto continuó operando con normalidad, dijo un portavoz de la terminal.

La Administración Federal de Aviación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Parte de esta historia fue publicada originalmente en inglés por Claudio Lavanga, Mirna Alsharif, Nollaig O'Connor y Jay Blackman para NBC News. Puedes ver más de NBC News aquí.

Otra parte de esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.