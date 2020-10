Rescatan a estadounidense secuestrado en Níger tras operativo militar

WASHINGTON - Un ciudadano estadounidense secuestrado en la nación de Níger en África occidental la semana pasada fue rescatado en una operación militar estadounidense en la vecina Nigeria, dijeron el sábado funcionarios estadounidenses.

Philipe Nathan Walton fue sacado de su granja en Massalata, en el sur de Níger, la madrugada del martes por unos secuestradores armados que exigían un rescate del padre del hombre.

El Departamento de Defensa confirmó la operación el sábado y dijo que tuvo lugar en el norte de Nigeria.

“Este ciudadano estadounidense está a salvo y ahora está bajo el cuidado del Departamento de Estado de EEUU. Ningún personal militar estadounidense resultó herido durante la operación”, dijo el departamento en un comunicado.

El presidente Donald Trump dijo en un tweet que era una "gran victoria para nuestras Fuerzas Especiales de Estados Unidos de élite hoy" y que los detalles vendrían más tarde.

El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el rescate realizado por "algunos de nuestros guerreros más valientes y hábiles" subraya el compromiso de Estados Unidos "con el regreso seguro de todos los ciudadanos estadounidenses tomados cautivos".

Las autoridades no especificaron cuántas personas habian sido retenidas contra su voluntad.

Níger se ha enfrentado a un número creciente de ataques de extremistas vinculados tanto al grupo Estado Islámico como a Al Qaeda. El secuestro se produce dos meses después de que militantes vinculados al Estado Islámico asesinaran a seis trabajadores humanitarios franceses y a su guía de Níger mientras visitaban un parque natural al este de la capital.

Un funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a discutir públicamente el rescate antes de un anuncio oficial y habló bajo condición de anonimato, dijo que no había indicios sólidos de que el secuestro de Walton estuviera relacionado con el terrorismo y que, en cambio, estaba "tendiendo hacia un secuestro para pedir rescate".

Pero el funcionario dijo que al gobierno de Estados Unidos le preocupaba que el rehén pudiera pasar a otro grupo terrorista o que el secuestro pudiera convertirse en una toma de rehenes prolongada.

Walton está ahora de regreso en Níger.

Un funcionario del gobierno local, Ibrahim Abba Lele, un prefecto en la ciudad de Birni-N'Konni, dijo a The Associated Press a principios de esta semana que los secuestradores habían llamado y exigido el rescate del padre de Walton, que vive aproximadamente a media milla de distancia de la finca de su hijo. No se pagó ningún rescate, según el funcionario estadounidense.

Trump ha promovido repetidamente el enfoque de su administración en asegurar la liberación de rehenes estadounidenses retenidos por grupos militantes en el extranjero, así como de otros detenidos. A principios de este mes, dos estadounidenses cautivos por militantes respaldados por Irán en Yemen fueron liberados, junto con una tercera persona, a cambio del regreso de unos 250 de los rebeldes hutíes de Omán.