Protestas en Perú: recrudecen los enfrentamientos entre policías y campesinos

LIMA, Perú - Al menos siete detenidos y 26 policías heridos dejaron este martes los nuevos enfrentamientos producidos en el norte y el sur de Perú, cuando la Policía trató de desbloquear la Carretera Panamericana, tomada por miles de campesinos que protestan por la falta de aprobación de una nueva ley agraria por el Congreso.

Los choques se registraron en Ica, a unas 200 millas al sur de Lima; y en La Libertad, a 380 millas al norte de la capital peruana, donde cientos de agentes apoyados por las fuerzas armadas se desplegaron para intentar retirar a piquetes de manifestantes que impiden el paso de vehículos.

Los manifestantes señalaron que el Congreso se ha "burlado" de sus expectativas al no haber aprobado hasta el momento una ley que atienda sus reclamos de mejores condiciones salariales y laborales, después de que hace tres semanas se derogó la anterior norma para terminar con protestas similares que dejaron un muerto.

En ambos casos los piquetes arrojaron piedras y palos a los policías cuando se aproximaron a ellos con conatos de violencia por parte de los participantes en la protesta.

En el norte, dos policías fueron brevemente retenidos por los participantes en la protesta, y en el sur esos mismos piquetes quemaron una ambulancia.

En Ica se produjeron enfrentamientos en varios tramos de la Panamericana Sur cuando los agentes intentaron despejar varias zonas bloqueadas, lo que fue respondido con piedras y otros objetos contundentes, mientras los policías dispararon gases lacrimógenos.

LIMA - El jefe policial dijo que la primera hipótesis de investigación indica que se planeaba que el túnel llegara hasta el comedor del penal, desde donde se iba a producir la fuga de internos.

El gobierno regional de Ica denunció en sus redes sociales que durante la mañana de este martes un grupo de manifestantes atacó una ambulancia que intentó pasar por la zona, la cual fue incendiada luego de que su chofer y una enfermera fueran golpeados.

Por su parte, algunos manifestantes mostraron diversas lesiones en el cuerpo, que aseguraron que fueron causadas por perdigones disparados por la Policía.

Cervantes señaló en la emisora RPP Noticias que las autoridades han desplegado a los agentes antidisturbios hasta Ica para garantizar el derecho al libre tránsito en el país.

Reemplaza a Manuel Merino tras días de protestas.

"No pueden tomar las vías de tránsito, no pueden perjudicar el traslado de personal de salud, de otro tipo de poblaciones vulnerables o el libre tránsito. No podemos permitir que el derecho de uno sea perjudicado por los demás. El libre tránsito tiene que estar garantizado", enfatizó.

A pesar de ello, los manifestantes reiteraron que mantendrán su protesta hasta que el Congreso apruebe la nueva ley agraria y algunos de ellos incluso pidieron la renuncia del presidente Francisco Sagasti, quien asumió el cargo hace poco más de un mes, tras acusarlo de no haber solucionado este problema.

Mientras que los agentes intentaban despejar las diferentes zonas de bloqueo en el sur, que se han repartido en al menos siete puntos de la Panamericana, la autopista también fue bloqueada en la localidad de Virú, en la región norteña de La Libertad.

Fue elegido tras el alejamiento de Manuel Merino.

Los trabajadores agrarios tomaron un tramo de la Panamericana Norte entre los distritos de Chao y Virú, lo que hizo que cientos de vehículos y de pasajeros queden varados en la carretera.

La Policía logró reabrir un tramo de la vía, luego de que agentes antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, aunque medios locales reportaron que piquetes de estos bloquearon de inmediato otros sectores.

Este martes llegaron a Lima representantes de los trabajadores agrarios con la intención de reunirse con los integrantes de la Comisión de Economía del Congreso y otros legisladores.

El dirigente Andy Requejo ratificó que mantendrán el bloqueo de la carretera Panamericana hasta que se atiendan sus exigencias, por lo que pidió que la Policía no reprima a los manifestantes.

"El bloqueo nosotros lo mantenemos en señal de protesta. Si nosotros no hacemos eso, el Congreso, el Estado no nos va a escuchar", aseguró en el Canal N de televisión.

Requejo dijo que sí han permitido el paso de vehículos en varios momentos ya que, según afirmó, su protesta no es contra la población sino contra un "Congreso corrupto" que no soluciona sus problemas.

Los dirigentes se reunieron, en primer lugar, con el legislador Lenin Bazán, representante del Frente Amplio de izquierda por la región de La Libertad, quien aseguró que el Congreso debe trabajar "mañana, tarde y noche" para solucionar el problema.