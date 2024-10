La OMS prevé retomar la vacunación contra la polio en Gaza en las dos próximas semanas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que prevé retomar entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre la tercera fase de vacunación contra la polio en Gaza, pospuesta en el norte esta semana a causa de las hostilidades y la falta de cumplimiento de las pausas humanitarias.

"Durante la próxima semana mantendremos un diálogo constante con el comité técnico de la OMS y con todos los socios para que así sea", afirmó a los medios acreditados ante la ONU en Ginebra el responsable de la OMS para Palestina, Rik Peeperkorn.

El representante local, en conexión telemática desde la Franja, recordó que esta fase tiene por objetivo administrar una segunda dosis contra la polio a un total de 119,279 niños en el norte, de los cuales al menos un 90 % deben ser vacunados para garantizar la efectividad de la campaña, un requisito que en las actuales condiciones "no puede cumplirse".

El portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), James Elder, añadió que un retraso de más de seis semanas en el norte en la administración de la segunda dosis de la vacuna podría reducir la efectividad de la inmunización.

"Si no se retoma antes de este periodo, los niños no estarán protegidos, podrán contraer el virus y, por ende, propagarlo, lo que en última instancia significará una amenaza no sólo para los niños de Gaza, sino de toda la región", aseguró.

El portavoz de UNICEF también advirtió que los menores gazatíes se enfrentan a retrasos "letales" en las evacuaciones médicas fuera de la Franja, las cuales han pasado de una media de 296 niños evacuados al mes entre enero y mayo a sólo 22 desde el cierre del cruce de Rafah el pasado 7 de mayo.

"Esto significa que se está evacuando médicamente a menos de un niño al día y, si continúa este ritmo letalmente lento, se tardaría más de siete años en evacuar a los 2,500 niños que necesitan atención médica urgente", afirmó Elder, quien señaló que las autoridades israelíes deniegan muchas de evacuaciones.

En esta misma línea, varios expertos de la ONU advirtieron este viernes que otro colectivo especialmente afectado por el bloqueo de las evacuaciones son las personas con discapacidad, muchas de ellas niños, los cuales necesitan servicios médicos especializados que no pueden encontrar en la Franja.

"Con el sistema sanitario de Gaza diezmado y sin suministros médicos disponibles, las autoridades israelíes se han negado a establecer un sistema de evacuaciones médicas y tampoco han permitido que se preste ayuda vital, de modo que miles de personas con discapacidad, especialmente niños, puedan obtener la asistencia que necesitan desesperadamente", afirmaron.

Ante esta situación, los expertos, entre los que se encuentra la relatora especial de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, reiteraron el llamamiento de la ONU a un alto el fuego y pidieron a las autoridades israelíes que autoricen estas evacuaciones.