La reina nombra caballero a Tom Moore, anciano de 100 años que se viralizó dando vueltas en su jardín

De pie y rompiendo protocolo al no poder arrodillarse, un veterano de la Segunda Guerra Mundial fue investido cabellero por la Reina Isabel II en medio la pandemia.

En un día llenó de emoción, la reina golpeó el filo de una espada que antes era de su padre, en los hombros de Thomas Moore, de 100 años, convirtiendo este viernes al héroe viral de Inglaterra en un caballero del reino.

"Estoy absolutamente impresionado por el hecho de que este es un premio tan alto que podría obtener, y también por Su Majestad. ¿Qué más podría desear alguien que eso? Este ha sido un día absolutamente magnífico para mí", dijo el veterano.

Moore cautivó al público británico cuando se retó en dar 100 vueltas en el jardín de su casa en Inglaterra este abril, recaudando unas 33 millones de libras esterlinas ($40 millones) para el Servicio Nacional de Salud. La reina lo nombró caballero con el tradicional golpe de espada, pero no se requirió que el veterano se arrodillara ante la monarca.

En cambio, Moore se sostuvo con su ahora famoso andador y se giró sobre la hierba para pararse frente a la reina.

Empezó su reto como un gesto en agradecimiento a los servicios de salud que recibió cuando se fracturó la cadera y fue curado de un cáncer.

"He sido abrumado por muchos honores que he recibido en las últimas semanas, pero simplemente no hay nada que se pueda comparar a esto", tuiteó después de la ceremonia. "Estoy abrumado de orgullo y alegría".

La ceremonia se realizó en las afueras del Castillo de Windsor al oeste de Londres, donde la reina de 94 años ha estado refugiada durante la pandemia de COVID-19 junto a su esposo, el duque de Edimburgo.

Moore, quien ascendió al rango de capitán durante su servicio en India y Birmania en la Segunda Guerra, reveló que él y la Reina hablaron de edades, desviándose un poco en el entendimiento de no revelar una conversación privada con la reina.

"Ella mencionó que tengo 100 años, y le dije ‘bueno, todavía tienes un largo camino por recorrer’, así que está bien", dijo.

Moore conmovió al público británico cuando estableció la meta para conmemorar su cumpleaños 100 con 100 vueltas al jardín, una por cada año de su vida.

Su familia viralizó el reto al usar las redes sociales y el lema #TomorrowWillBeAGoodDay para buscar donaciones para apoyar a los trabajadores sanitarios durante la pandemia, en parte una muestra de gratitud por los médicos y enfermeras que cuidaron a Moore cuando se rompió la cadera el año pasado.

Moore había solo soñado con recaudar unas 1,000 libras esterlinas pero esto se multiplicó por mucho más.