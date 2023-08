Jet privado se estrella en una autopista en Malasia, matando 8 a bordo y dos en carretera

HONG KONG — Al menos 10 personas murieron después de que un avión privado se estrellara en una carretera el jueves en los suburbios de la capital de Malasia, dijeron las autoridades.

Videos dramáticos compartidos en las redes sociales mostraron el incidente, que dejó muertas a las ocho personas a bordo y a dos automovilistas en el suelo. En los videos, se puede ver la explosión del avión que produce una bola de fuego repentina seguida de humo negro que se eleva desde la escena, así como restos en el suelo.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

El avión se dirigía desde la isla turística de Langkawi a la capital, Kuala Lumpur, antes del accidente.

Un Beechcraft Model 390 (Premire 1), que transportaba a seis pasajeros con dos tripulantes de vuelo, se estrelló de manera expresiva cerca del municipio de Elmina, antes de aterrizar en el aeropuerto Sultan Abdul Aziz Shah en Kuala Lumpur, según un comunicado emitido por el Autoridad de Aviación Civil de Malasia (CAAM) el jueves.

El avión perdió el control y se estrelló contra un automóvil y una motocicleta en la carretera, dijo a los periodistas el jefe de policía de Selangor, Hussien Omar Khan, según Reuters.

Las ocho personas en el avión privado fallecieron y los dos conductores cuyos vehículos fueron golpeados también murieron, según The Associated Press, citando al jefe de policía.

“El primer contacto que hizo la aeronave con la Torre de Control de Tráfico Aéreo de Subang fue a las 2:47 p. m. (2:47 a.m. ET) y la autorización de aterrizaje se dio a las 2:48 p.m. (2:48 a.m. ET)”, dijo el director ejecutivo de CAAM, Norazman. Mahmud dijo en el comunicado de CAAM.

La torre de control observó humo en el lugar del accidente a las 2:51 p.m. hora local (2:51 a.m. ET), pero ese avión no hizo una llamada de emergencia, agregó.

El ministro de Transporte, Anthony Loke, dijo en una conferencia de prensa el jueves que las investigaciones estaban en curso, informó AP.

Agregó que los cuerpos fueron enviados a un hospital para ser identificados y que los funcionarios buscaban la caja negra del avión para confirmar la causa del accidente, informó AP.

El Ministro de Transporte no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC News.

La declaración de CAAM también escribió que el avión era operado por una compañía de aviones privados de Malasia, Jet Valet Sdn Bhd.

No se respondió a la solicitud de comentarios de NBC News.

Esta historia apareció por primera vez en inglés por NBCNews.com.