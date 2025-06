Israel amenaza a líder de Irán tras bombardear con misiles a principal hospital y dejar heridos

El ministro israelí de Defensa amenazó abiertamente al líder supremo de Irán el jueves después de que el bombardeo de misiles más reciente de Irán dañara el principal hospital en el sur de Israel y golpeara otros edificios residenciales cerca de Tel Aviv. Israel, por su parte, atacó un reactor de agua pesada que forma parte del programa nuclear de Irán.

Al menos 240 personas resultaron heridas en los ataques con misiles iraníes, cuatro de ellas de gravedad, según el Ministerio israelí de Salud. La gran mayoría sufrió heridas leves, incluidas más de 70 personas del Centro Médico Soroka en la ciudad sureña de Beersheba, donde una humareda se elevaba mientras los equipos de emergencia evacuaban a los pacientes.

Tras los ataques, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, culpó al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y dijo que el ejército "ha recibido órdenes y sabe que para lograr todos sus objetivos, este hombre absolutamente no debe continuar existiendo".

Funcionarios estadounidenses dijeron esta semana que el presidente, Donald Trump, había vetado un plan israelí para matar a Khamenei. Trump dijo más tarde que no había planes para matarlo “al menos por ahora”.

Israel bombardeó el reactor de agua pesada de Arak de Irán, en un nuevo ataque al extenso programa nuclear del país. El conflicto comenzó el viernes pasado con una oleada sorpresa de ataques aéreos israelíes contra sitios militares, altos oficiales y científicos nucleares.

Un grupo de derechos humanos iraní con sede en Washington dijo que al menos 639 personas, incluidos 263 civiles, han sido asesinadas en Irán y más de 1,300 han resultado heridas. En represalia, Irán ha lanzado más de 400 misiles y cientos de drones, matando al menos a 24 personas en Israel e hiriendo a cientos.

Un misil golpea el principal hospital en el sur de Israel

Dos médicos dijeron a The Associated Press que el misil impactó casi inmediatamente después de que sonaran las sirenas antiaéreas, causando una fuerte explosión que se pudo escuchar desde una sala segura. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios.

El hospital dijo que el impacto principal fue en un antiguo edificio de cirugía que había sido evacuado en los últimos días. Después del ataque, el centro médico fue cerrado a todos los pacientes, excepto para casos que amenazaran la vida, dijo. Soroka cuenta con más de 1,000 camas y presta servicios a aproximadamente un millón de residentes del sur de Israel.

No hubo heridos graves en el ataque al hospital.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó el ataque al hospital y prometió una respuesta. “Cobraremos el precio completo a los tiranos en Teherán”, afirmó.

Irán ha lanzado cientos de misiles y drones contra Israel, aunque la mayoría han sido derribados por las defensas antiaéreas de múltiples niveles de Israel, que detectan el fuego entrante y derriban misiles que se dirigen hacia centros de población e infraestructura crítica. Los funcionarios israelíes reconocen que no es perfecto.

Muchos hospitales en Israel activaron planes de emergencia la semana pasada, convirtiendo estacionamientos subterráneos en plantas de hospital y trasladando pacientes bajo tierra, especialmente aquellos conectados a respiradores o que son difíciles de mover rápidamente.

Israel también cuenta con un banco de sangre fortificado y subterráneo que se activó después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en curso en la Franja de Gaza.

"No hay peligro de radiación" tras el ataque al reactor

El Ejército israelí dijo que sus aviones de combate atacaron la instalación de Arak y el sello del núcleo del reactor para evitar que se utilice para producir plutonio.

"El ataque tuvo como objetivo el componente destinado a la producción de plutonio, para evitar que el reactor sea restaurado y utilizado para el desarrollo de armas nucleares", dijo el Ejército. Israel afirmó por separado haber atacado otro sitio cerca de Natanz que describió como relacionado con el programa nuclear de Irán.

La televisión estatal iraní dijo que "no hay peligro de radiación en absoluto" tras el ataque al recinto de Arak. Un reportero de la televisión estatal iraní, en vivo desde la cercana ciudad de Khondab, dijo que la instalación había sido evacuada y que no hubo daños en las áreas civiles alrededor del reactor.

Israel había advertido el jueves por la mañana que atacaría la instalación e instó al público a abandonar la zona.

El secretario de Defensa dijo este miércoles que Teherán tenía 60 días para aceptar un acuerdo.

Irán rechaza las llamadas a rendirse o abandonar su programa nuclear

Irán ha mantenido durante mucho tiempo que su programa tiene fines pacíficos. Sin embargo, también enriquece uranio hasta un 60%, a un breve paso de los niveles de grado armamentístico del 90%. Irán es el único estado no nuclear que enriquece a ese nivel.

Israel es el único estado con armas nucleares en Oriente Medio, aunque no reconoce tenerlas.

Los ataques se produjeron un día después de que el líder supremo de Irán rechazara las llamadas de Estados Unidos a rendirse y advirtiera que cualquier participación militar de los estadounidenses causaría "daños irreparables para ellos". Israel también levantó algunas restricciones sobre la vida diaria el miércoles, sugiriendo que la amenaza de misiles de Irán en su territorio estaba disminuyendo.

Hasta ahora, la campaña de Israel ha tenido como objetivo el sitio de enriquecimiento de Irán en Natanz, talleres de centrifugadoras alrededor de Teherán y un sitio nuclear en Isfahan. Sus ataques también han matado a altos generales y científicos nucleares.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que viajaría a Ginebra para reunirse con sus homólogos europeos el viernes, un indicio de que podría estar tomando forma una nueva iniciativa diplomática. La agencia de noticias estatal IRNA de Irán dijo que la reunión incluiría a los ministros de Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania, y a la principal diplomática de la Unión Europea.

Trump ha dicho que quiere algo “mucho más grande” que un alto el fuego y no ha descartado que Estados Unidos se una a la campaña de Israel. Irán ha advertido de graves consecuencias si Estados Unidos profundiza su participación, sin dar más detalles.

Rediseño en Arak para abordar preocupaciones nucleares

El reactor de agua pesada de Arak está a 250 kilómetros (155 millas) al suroeste de Teherán.

El agua pesada ayuda a enfriar los reactores nucleares, pero produce plutonio como subproducto que potencialmente puede ser utilizado en armas nucleares. Eso proporcionaría a Irán otro camino hacia la bomba más allá del uranio enriquecido, si decidiera desarrollar el arma.

Irán había acordado bajo su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales rediseñar la instalación para aliviar las preocupaciones de proliferación.

El reactor se convirtió en una fuente de discrepancias después de que Trump se retirara del acuerdo nuclear en 2018. Ali Akbar Salehi, un alto funcionario nuclear en Irán, dijo en 2019 que Teherán compró piezas adicionales para reemplazar una parte del reactor en la que había vertido concreto para inutilizarla según los términos del acuerdo.

En comentarios sobre su ataque, Israel señaló que seguía preocupado de que la instalación pudiera utilizarse de nuevo para producir plutonio algún día.

"El ataque tuvo como objetivo el componente destinado a la producción de plutonio, para evitar que el reactor sea restaurado y utilizado para el desarrollo de armas nucleares", dijo el Ejército israelí en un comunicado.

El Organismo Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, ha instado a Israel a no atacar las instalaciones nucleares iraníes. Según reportes, los inspectores del OIEA visitaron Arak por última vez el 14 de mayo.

Debido a las restricciones que Irán impuso a los inspectores, el OIEA ha dicho que perdió la "continuidad del conocimiento" sobre la producción de agua pesada de Irán, lo que significa que no pudo verificar absolutamente la producción y el stock de Teherán.

Mientras Irán estaría preparándose para atacar bases de EEUU en Medio Oriente, Trump evalúa posibles ataques en respuesta, según NBC News.

El titular de esta historia ha sido corregido para mostrar que 40 personas resultaron heridas en varios ataques, no en el del hospital.

Melzer informó desde Tel Aviv, Israel, y Gambrell desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La periodista de Associated Press Melanie Lidman en Tel Aviv contribuyó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.