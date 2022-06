¡Sin candidatos! Así fue el cierre de campaña en las elecciones presidenciales colombianas

BOGOTÁ, Colombia - Colombia cerró este domingo una atípica campaña presidencial en plaza pública con una inusual jornada en la que no hubo grandes eventos y en la que los candidatos al balotaje, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, estuvieron ausentes del contacto con el electorado a una semana de la cita con las urnas.

Petro, candidato de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, tenía previsto asistir a un encuentro con familias para practicar juegos tradicionales colombianos en una localidad al sur de Bogotá, pero finalmente canceló su asistencia y su cierre de campaña quedó diluido en unas pocas actividades de sus seguidores.

Algo similar sucedió con el populista independiente Hernández, quien tenía previsto un evento para mostrar músculo con sus "rodolfistas" en Bogotá que a la postre quedó anulado después de la decisión del ingeniero de cancelar toda su agenda por motivos de seguridad.

Este inusual cierre de campaña en plaza pública para la segunda vuelta es la mejor alegoría de una carrera deslucida y diluida en la que los candidatos han recurrido a las redes sociales para hacer proselitismo, dejando de lado los mítines y las visitas a las ciudades que caracterizaron la primera vuelta disputada el pasado 29 de mayo.

El próximo domingo 19 de junio los colombianos acudirán a las urnas en la definitiva cita electoral para elegir al próximo presidente del país entre Petro y Hernández, una disputa que, a juzgar por las encuestas de intención de voto, será muy ajustada.

PETRISTAS Y RODOLFISTAS, HUÉRFANOS

"En la primera vuelta hicimos un cierre de campaña con 100,000 personas en la Plaza de Bolívar (...) el país entero sabe la capacidad de movilización que tienen Gustavo Petro y Francia Márquez -su compañera de fórmula vicepresidencial-", explicó desde la localidad de Fontibón a Efe Alfonso Prada, jefe de debate de Petro.

"En estas tres semanas de segunda vuelta lo que hemos hecho es acercarnos mucho más a los colombianos, escucharlos muy bien y hacer una campaña y una política diferente, de cercanía", detalló el estratega.

En el evento de apoyo a Petro se reunieron familias para jugar tejo y boli-rana, dos juegos tradicionales colombianos, y para participar en diferentes actividades, como pinturas para los niños o una "pegatón" de propaganda política de Petro y Márquez.

Los petristas han querido demostrar que son "una candidatura, por la democracia, por la paz de Colombia y por la justicia social", en palabras de Prada, quien añadió que esperan que "esta semana salga el rival a debates en televisión", después de que Hernández decidiera no participar en ningún cara a cara en la recta final electoral.

Ambos eventos reunieron tan solo a unas 60 personas, una cifra acorde a la participación que han tenido los actos políticos en los últimos días, contagiados por un aparente desinterés de los candidatos por conquistar el voto en las calles.

El parque Simón Bolívar de Bogotá fue de nuevo el punto de encuentro de un grupo de rodolfistas que ya salieron el sábado en una caravana de automóviles a recorrer las calles de la ciudad.

Con banderas de Colombia, música y mucha propaganda política -gorras, camisetas y avisos microperforados en los autos- salieron los rodolfistas a mostrar su apoyo al ingeniero y a tratar de convencer a los indecisos y al voto en blanco, en los que estará en juego la elección ante lo apretado de las encuestas.

No faltaron las arengas clamando "Rodolfo, mi presidente" y los mensajes con el lema de la campaña del ingeniero como "No robar, no mentir, no traicionar, 0 % impunidad".

Tras este melancólico cierre de campaña en plaza pública, los candidatos tienen todavía una semana por delante en la que cualquier actividad que hagan tiene que ser en espacios cerrados.

ARRANCA LA VOTACIÓN

Las urnas en el exterior para que los colombianos puedan depositar su voto abrieron a las 08:00 hora local del lunes (20.00 GMT del domingo ó 15:00 hora de Colombia) en el consulado en Auckland (Nueva Zelanda) al cual le seguirán los de Australia y sucesivamente los de Asia, África, Europa y América.

Un total de 972,764 colombianos inscritos en el exterior están habilitados para elegir presidente, entre ellos colombianos residentes en Venezuela, donde la Registraduría Nacional habilitó seis puestos de votación en municipios fronterizos.

El proceso en el exterior se inicia una semana antes, el lunes 13 por el horario local, y concluye el mismo 19 de junio, día de las elecciones, siendo Estados Unidos, con 324,858; Venezuela (184,421), España (161,910), Canadá (43,622) y Ecuador (35,543) los países donde hay más potencial de votantes colombianos.