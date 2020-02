El síndrome invisible de la activista Greta Thunberg que la hizo blanco de burlas

¿Sabías que es el síndrome de Asperger? Es con el que vive la activista sueca de 17 años Greta Thunberg y cada 18 de febrero tiene su día internacional como una manera de visibilizar a quienes viven con él y son víctimas por la incomprensión de quienes los rodean.

La fecha marca el natalicio de Hans Asperger, el psicólogo que en 1944 observó las características de esta condición del desarrollo cognitivo.

Thunberg ha sido abierta sobre su diagnóstico con el síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista asociado con alta inteligencia y habilidades sociales deterioradas.

"Tengo Asperger y eso significa que a veces soy un poco diferente de la norma", tuiteó en 2019. "Y, dadas las circunstancias correctas, ser diferente es un súperpoder".

Thunberg incluso ha explicado cómo debido al Asperger, ella no entendía la inacción de los gobiernos ante el cambio climático.

"Si los combustibles fósiles fueran tan malos que amenazaran nuestra propia existencia ¿Cómo podríamos simplemente continuar como antes? ¿Por qué no habría restricciones? ¿Por qué no se haría ilegal? Para mí, no encajaba. Era demasiado irreal. Así que cuando tenía 11 años me enfermé. Caí en depresión, dejé de hablar y dejé de comer. En dos meses, perdí alrededor de 22 libras. Más tarde me diagnosticaron síndrome de Asperger, OCD (TOC: Trastorno Obsesivo Compulsivo) y mutismo selectivo. Lo que básicamente significa que solo hablo cuando creo que es necesario", explicó en una conferencia en 2019.

La joven explicó entonces que "para quienes estamos en el espectro casi todo es blanco o negro. No somos buenas mintiendo y normalmente no disfrutamos participando en este juego social que al resto parece que les gusta mucho. Creo que de muchas maneras nosotros, las que tenemos autismo, somos los normales y el resto de la gente son bastante extraños, especialmente cuando se trata de la crisis de sostenibilidad, donde todo el mundo sigue diciendo que el cambio climático es un peligro existencial y el problema más importante, y sin embargo continúan como antes".

En diciembre pasado, tras ser nombrada la Persona del Año por la revista Time, el mandatario Donald Trump calificó de "ridícula" la elección de la activista medioambiental.

"Es tan ridícula", señaló Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter. "Greta necesita manejar su problema con la ira, y después ¡irse a una buena película a la antigua con una amiga!", agregó "¡Cálmate!", añadió el presidente.

Y meses antes hubo otro tuit de Trump que algunos interpretaron como burla después de un discurso de Thunberg sobre el daño causado por la actividad humana y su efecto en la crisis climática. "Parece una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. Tan agradable de ver!", tuiteó.

Lo cierto que las personas con Asperger son a menudo incomprendidas. "Nuestros hijos e hijas siguen sufriendo aún la incomprensión de profesores, maestros y compañeros en el ámbito escolar porque resulta difícil comprender que personas inteligentes y sin ningún rasgo físico observable puedan tener una discapacidad social en la base de sus conductas o presenten sensibilidades perceptivas que, a veces, alteran el funcionamiento habitual de las clases", informa en un comunicado la Confederación Asperger España.

Las organizaciones sin fines de lucro alrededor del mundo están cada vez más activas denunciando la falta de información para lograr la igualdad y respeto que ese colectivo merece.

Confederación Asperger España exhorta a tomar medidas y llama "la atención sobre la alta incidencia del acoso escolar, bullying o maltrato, como queramos llamarlo; incluso a veces, de manos de profesores, como el indignante caso del alumno de Jerez, atado y amordazado por un profesor que sigue en activo".

Por otra parte vale decir que el problema al que se enfrentan las personas con Asperger no solo es en su etapa escolar sino cuando alcanzan la adultez y notan que no hay una inclusión laboral efectiva.

Más información sobre el Asperger y cómo relacionarte con una persona con esa condición, aquí.