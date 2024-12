Crisis política en Corea del Sur: el presidente interino enfrentará juicio político en su contra

SEÚL, Corea del Sur — La Asamblea Nacional de Corea del Sur, controlada por la oposición, votó el viernes a favor de la destitución del presidente interino del país, Han Duck-soo, a pesar de las vehementes protestas de los legisladores del partido gobernante, agravando aún más la crisis política desencadenada por la sorprendente imposición de ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol y su posterior juicio político.

La apertura del juicio político a Han significa que será despojado de los poderes y deberes presidenciales hasta que el Tribunal Constitucional decida si lo destituye o lo restituye. La corte ya está revisando el caso de Yoon. Los procesos contra los dos principales funcionarios del país agravan la crisis política, profundizan su incertidumbre económica y dañan su imagen internacional.

La Asamblea Nacional unicameral aprobó la moción de destitución de Han con 192 votos a favor y ninguno en contra. Los legisladores del partido gobernante, el Partido del Poder Popular, boicotearon la votación y se reunieron alrededor del podio donde estaba sentado el presidente de la institución, Woo Won Shik, gritando que la votación era “inválida” y exigiendo su renuncia. No se reportaron actos de violencia ni heridos.

Los legisladores del PPP protestaron después de que Woo convocó la votación sobre la moción de destitución de Han tras anunciar que su aprobación requería una mayoría simple de los 300 diputados, y no una mayoría de dos tercios como afirmaba el partido. La mayoría de los funcionarios surcoreanos pueden ser destituidos por el parlamento con un voto aprobado por mayoría simple, pero en el caso de un presidente se necesitan dos tercios. No hay leyes concretas para un presidente interino.

Los poderes de Han quedarán oficialmente suspendidos cuando se le entreguen copias de su documento de destitución a él y al Tribunal Constitucional. El viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, asumirá el cargo.

Han, quien fue nombrado primer ministro por Yoon, asumió la presidencia de forma interina después de que la Asamblea votó hace aproximadamente dos semanas a favor de la apertura de un juicio político contra Yoon, un conservador, por su breve imposición de ley marcial el 3 de diciembre. Han entró rápidamente en conflicto con el principal partido de oposición liberal, el Partido Democrático, mientras se resistía a los esfuerzos liderados por los opositores para cubrir tres vacantes en el Tribunal Constitucional, abrir una investigación independiente sobre el decreto de ley marcial de Yoon y legislar proyectos de ley a favor de los agricultores.

En el centro de la disputa está el pedido del Partido Democrático para que Han apruebe las nominaciones del parlamento para tres nuevos jueces del Constitucional que restauren a sus nueve miembros antes de su fallo sobre Yoon. Este es un tema políticamente sensible porque la decisión de la corte para cesar a Yoon necesita el apoyo de al menos seis magistrados, e incorporar más a la institución probablemente aumentará las posibilidades para su destitución. Los aliados políticos de Yoon en el Partido del Poder Popular se oponen al nombramiento de los nuevos jueces alegando que Han no debería ejercer la autoridad presidencial para esas designaciones, mientras que Yoon no haya sido retirado formalmente del puesto.

Han dijo el jueves que no nombraría a los jueces sin un consentimiento bipartidista. El Partido Democrático, que tiene mayoría en la Asamblea, presentó una moción de juicio político contra Han y aprobó proyectos de ley para el nombramiento de tres jueces.

Las agencias de investigación de Corea del Sur están estudiando si Yoon cometió rebelión y abuso de poder con su decreto de ley marcial. Su ministro de Defensa, el jefe de la policía y varios otros altos comandantes militares ya han sido arrestados por el despliegue de tropas y policías en el parlamento, lo que provocó un dramático enfrentamiento que terminó cuando los legisladores lograron entrar en la cámara y aprobaron por unanimidad la anulación de la decisión del mandatario.

La moción de destitución de Han lo acusa de colaborar y de ayudar a la declaración de ley marcial de Yoon. También lo acusa de intentar obstruir el restablecimiento del Constitucional y de retrasar las investigaciones sobre la presunta rebelión de Yoon al no nombrar fiscales independientes.

