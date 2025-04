¿Qué causó el apagón masivo en España y Portugal?

Lo que debes saber Un apagón paralizó gran parte de España y Portugal el lunes, con paradas de trenes, cortes de servicio telefónico y el cierre de semáforos y cajeros automáticos para millones de personas en toda la Península Ibérica.

La distribuidora eléctrica española, Red Eléctrica, declinó especular sobre la causa y afirmó que el restablecimiento total del suministro eléctrico podría tardar entre seis y diez horas. El director de operaciones, Eduardo Prieto, declaró a la prensa que se trataba de un evento sin precedentes, calificándolo de "excepcional y extraordinario".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que una "fuerte oscilación" en la red eléctrica europea fue la causa del apagón, pero que la causa aún se estaba determinando.

ESPAÑA -- Un apagón paralizó gran parte de España y Portugal el lunes, con paradas de trenes, cortes de servicio telefónico y el cierre de semáforos y cajeros automáticos para millones de personas en toda la Península Ibérica.

La distribuidora eléctrica española, Red Eléctrica, declinó especular sobre la causa y afirmó que el restablecimiento total del suministro eléctrico podría tardar entre seis y diez horas. El director de operaciones, Eduardo Prieto, declaró a la prensa que se trataba de un evento sin precedentes, calificándolo de "excepcional y extraordinario".

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que una "fuerte oscilación" en la red eléctrica europea fue la causa del apagón, pero que la causa aún se estaba determinando. Pidió a la ciudadanía abstenerse de especular e instó a llamar a los servicios de emergencia solo si era realmente necesario.

Fue el segundo apagón grave en Europa en menos de seis semanas, tras el incendio del 20 de marzo que paralizó el aeropuerto de Heathrow en el Reino Unido, y se produjo mientras las autoridades de toda Europa se preparaban contra un sabotaje respaldado por Rusia.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El Centro Nacional de Ciberseguridad portugués afirmó en un comunicado que no había indicios de que el apagón se debiera a un ciberataque.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea encargada de promover las energías limpias, indicó en ese mismo sentido a los periodistas en Bruselas y calificó el apagón como “uno de los episodios más graves registrados en Europa en los últimos tiempos”.

Capitales de España y Portugal afectadas

El apagón comenzó al mediodía. Las oficinas cerraron y el tráfico se congestionó en Madrid y Lisboa, mientras que algunos ciudadanos en Barcelona dirigían el tráfico. Los servicios de tren en ambos países se paralizaron. El ministro de Transporte español, Óscar Puente, publicó en redes sociales que no sería posible reanudar el servicio de trenes el lunes, incluso si se restableciera la electricidad.

El metro se paralizó. "No sé cómo voy a volver a casa", dijo Ivette Corona, residente de Barcelona, ​​mientras observaba cómo un grupo numeroso no lograba subir a un autobús que se detuvo brevemente para acomodar a un par de pasajeros.

Los hospitales y otros servicios de emergencia utilizaron generadores. Las gasolineras dejaron de funcionar.

No se podían hacer llamadas en algunas redes de telefonía móvil, aunque algunas aplicaciones funcionaban. La gente buscaba radios de batería.

Es inusual que se produzca un apagón tan generalizado en la Península Ibérica, con una población total de unos 60 millones de personas. Las Islas Canarias, las Islas Baleares y los territorios de Ceuta y Melilla, ubicados en el Mediterráneo, en África, no se vieron afectados.

El primer ministro español convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. El Gabinete portugués convocó una reunión de emergencia en la residencia del primer ministro. El primer ministro portugués, Luis Montenegro, afirmó haber hablado varias veces con Sánchez y esperaba que el suministro eléctrico se restableciera al final del día.

El gobierno portugués afirmó que el corte del suministro eléctrico parecía deberse a problemas externos al país, según declaró un funcionario a la agencia nacional de noticias Lusa.

El presidente del gobierno español declaró que se estaba retirando la electricidad de Marruecos y Francia para restablecer el suministro eléctrico en el sur y el norte de España, agradeciendo a sus gobiernos. España también estaba aumentando la producción de centrales hidroeléctricas y térmicas de ciclo combinado.

Aeropuertos funcionando con sistemas de respaldo

Un gráfico en la página web de la red eléctrica española que mostraba la demanda en todo el país indicó una fuerte caída alrededor de las 12:15 p.m., de 27,500 megavatios a cerca de 15,000 megavatios.

Los aeropuertos españoles funcionaban con sistemas eléctricos de respaldo y algunos vuelos sufrieron retrasos, según Aena, que gestiona 56 aeropuertos en España, incluidos Madrid y Barcelona.

En Lisboa, las terminales cerraron y los turistas esperaban sentados a la entrada para recibir noticias sobre los vuelos.

"No hemos visto ningún avión llegando ni saliendo en los 50 minutos que llevamos esperando", declaró el turista holandés Marc Brandsma a la agencia de prensa The Associated Press.

El Parlamento español en Madrid cerró. Se suspendió la competición del Abierto de Tenis de Madrid.

Algunos aprovecharon la falta de conectividad para disfrutar del sol en terrazas de restaurantes, parques y playas. Las calles de Barcelona se llenaron de gente apiñada frente a las tiendas a oscuras, intercambiando información.

“Tenemos suerte. Algunos se quedaron atrapados en el metro. Y hay un lado positivo: estamos hablando más entre nosotros”, dijo Monste Cortés en Barcelona.

La búsqueda de conectividad

Con el paso de las horas, aumentaba la preocupación de quienes no podían comunicarse con sus seres queridos.

“Ni siquiera puedo llamar a mi jefe porque nada funciona”, dijo Helen Osorio, dependienta de una tienda en Barcelona.

En Terrassa, una ciudad industrial a 50 kilómetros de Barcelona, ​​las tiendas que vendían generadores estaban agotadas.

La Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil de Portugal informó que los sistemas de energía de emergencia estaban funcionando.

En Portugal, un país con unos 10.6 millones de habitantes, la policía desplegó más agentes para atender el aumento de solicitudes de ayuda, incluyendo las de personas atrapadas en ascensores.

Según informes, varios vagones del metro de Lisboa fueron evacuados. Los juzgados suspendieron sus labores y los cajeros automáticos y los sistemas de pago electrónico se vieron afectados.

Hatton informó desde Lisboa, Portugal. Joseph Wilson en Barcelona, ​​España, y Emma Burrows en Londres contribuyeron.