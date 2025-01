Biden y Netanyahu discuten alto al fuego en la guerra Israel-Hamás

FRANJA DE GAZA - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablaron el domingo sobre los esfuerzos para alcanzar un alto al fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes en la guerra entre Israel y Hamás, una señal del impulso intensificado para llegar a un acuerdo antes de la toma de posesión de Donald Trump la próxima semana.

Las conversaciones mediadas durante el último año por Estados Unidos, Egipto y Catar se han estancado repetidamente en momentos en que parecían estar cerca de un acuerdo. Sin embargo, en los últimos días, funcionarios estadounidenses han expresado esperanzas de sellar un acuerdo.

La llamada de este domingo entre Biden y Netanyahu ocurrió mientras el jefe de la agencia de inteligencia extranjera de Israel, Mossad, David Barnea, y el principal asesor de Oriente Medio de Biden, Brett McGurk, estaban ambos en la capital de Catar, Doha. La presencia de Barnea, confirmada por la oficina de Netanyahu, significaba que altos funcionarios israelíes que necesitarían aprobar cualquier acuerdo ahora están involucrados en las conversaciones.

McGurk ha estado trabajando en los detalles finales de un texto que se presentará a ambas partes, dijo el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, a CNN en “State of the Union”. Pero dijo que no predeciría si se puede alcanzar un acuerdo para el 20 de enero, el día de la toma de posesión.

“Estamos muy, muy cerca”, dijo. “Aún así, estar muy cerca todavía significa que estamos lejos porque hasta que realmente cruzas la línea de meta, no estamos allí”.

La Casa Blanca y la oficina de Netanyahu confirmaron la llamada telefónica entre los dos líderes sin proporcionar detalles.

Solo se ha logrado un breve alto al fuego en 15 meses de guerra, y eso fue en las primeras semanas de combate. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo esta semana que un acuerdo está “muy cerca” y esperaba completarlo antes de entregar la diplomacia a la próxima administración de Trump.

Lo que se discute ahora es un alto al fuego por fases, con Netanyahu señalando que solo está comprometido con la primera fase, una liberación parcial de rehenes a cambio de una pausa en los combates de varias semanas.

Hamás ha insistido en una retirada completa de las tropas israelíes del territorio en gran parte devastado, pero Netanyahu ha insistido en destruir la capacidad de Hamás para luchar en Gaza.

Los temas en las conversaciones han incluido qué rehenes serían liberados en la primera parte de un acuerdo de alto al fuego por fases, qué prisioneros palestinos serían liberados y el alcance de cualquier retirada de tropas israelíes de los centros de población en Gaza.

La campaña de Israel en Gaza ha matado a más de 46,000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyo recuento no da una desglose entre combatientes y civiles. La campaña de Israel fue desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que militantes mataron a unas 1,200 personas y secuestraron a unas 250 más.

Las familias de los aproximadamente 100 rehenes aún retenidos en Gaza están presionando a Netanyahu para que llegue a un acuerdo para traer a sus seres queridos a casa. Los israelíes se manifestaron nuevamente el sábado por la noche en la ciudad de Tel Aviv, con fotos de los rehenes en exhibición.

En Gaza, los palestinos moderaban sus esperanzas de un alto a la campaña de Israel, que ha devastado gran parte del territorio y ha expulsado a más del 80% de sus 2.3 millones de habitantes de sus hogares.

“Escuchamos que hay negociaciones todos los días, pero no vemos nada”, dijo Mazen Hammad, residente de la ciudad sureña de Jan Yunis. “Cuando lo veamos en el terreno, entonces creeremos que hay una tregua”.