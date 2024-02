Multan a mujer $650,000 por alquilar habitación de hotel designada para trabajadores de la salud en NY

Lo que debes saber Los fiscales de Nueva York dicen que una mujer de Brooklyn ha sido sentenciada en relación con un extenso plan de fraude de COVID-19.

Las autoridades dicen que hizo mal uso de su trabajo en el centro de llamadas, parte de un programa de Nueva York destinado a proporcionar a los trabajadores de la salud habitaciones de aislamiento en hoteles.

Los fiscales dicen que ella falsificó documentos legales por separado para alojar a 30 personas en viviendas públicas o en departamentos de viviendas públicas más grandes.

NUEVA YORK -- Una mujer de Brooklyn que se declaró culpable de fraude en relación con varios planes de ayuda durante la era de la pandemia fue sentenciada el jueves a tres años de libertad condicional y $650,000 en multas.

Los fiscales dijeron que Chanette Lewis, de 32 años, llevó a cabo algunos de los planes aprovechando su trabajo en un centro de llamadas, parte de un programa de Nueva York destinado a proporcionar a los trabajadores de la salud habitaciones de aislamiento en hoteles. Dijeron que proporcionó habitaciones de hotel gratuitas a personas que sabía que no eran trabajadores de la salud elegibles ni pacientes de COVID-19, incluida ella misma.

“Durante la pandemia, esta acusada explotó un programa de alojamiento seguro COVID-19 para su beneficio personal; hoy enfrenta las consecuencias de su conducta criminal. Agradezco a la Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York por informar sobre este asunto", dijo la comisionada del Departamento de Investigación de Nueva York, Jocelyn Strauber, en un comunicado.

Es el último ejemplo de cómo se cree que personas robaron aproximadamente 280 mil millones de dólares en ayuda gubernamental durante la pandemia en todo Estados Unidos, incluida Nueva York. La sentencia del jueves fue parte de un caso más amplio que involucra $400,000 de fraude en el programa hotelero.

Lewis admitió haber defraudado a los programas de emergencia, dijo el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York en un comunicado, y por separado falsificó documentos legales que supuestamente provenían de jueces, fiscales y médicos para conseguir que 30 personas ingresaran a viviendas públicas o en apartamentos de vivienda pública más grandes.

Utilizando información personal robada de trabajadores de la salud reales, ella y tres coacusados fueron acusados de asegurar las habitaciones del hotel y luego anunciarlas en Facebook para alquilarlas, según la Declaración del Departamento de Investigación. Los coacusados en el caso han admitido haber recibido prestaciones por desempleo en varios estados, además de préstamos fraudulentos para pequeñas empresas.

The Associated Press dejó mensajes telefónicos y de correo electrónico a un abogado involucrado en un acuerdo de culpabilidad en el caso. No quedó claro de inmediato si ese era el abogado actual de Lewis; Las solicitudes a fiscales e investigadores para obtener información de contacto actualizada no fueron respondidas de inmediato.

Lewis fue sentenciado a tres años de libertad condicional y se le ordenó perder 290,000 dólares y pagar otros 360,000 dólares en multas. Sus coacusados recibieron sentencias menores o aún no han sido sentenciadas.