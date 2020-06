MTA reanudará ‘servicio completo’; presenta peticiones antes de reapertura de NYC

NUEVA YORK -- La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) emitió una carta a los funcionarios de la ciudad describiendo una serie de peticiones clave, incluyendo la propuesta de que los negocios escalonen los turnos de trabajo, para la reapertura de la Fase 1 de la Ciudad de Nueva York la próxima semana.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Pat Foye, y la presidenta interina del tránsito de la ciudad de Nueva York, Sarah Feinberg, enviaron una carta conjunta al alcalde Bill de Blasio, al primer teniente de alcalde Dean Fuleihan y a la comisionada del Departamento de Transporte de Nueva York, Polly Trottenberg, para "exponer algunos elementos importantes que creemos que son cruciales para cuando entremos en la Fase 1 de la reapertura anticipada de la ciudad de Nueva York” el 8 de junio.

Entre las peticiones de la MTA se encuentra el suministro de máscaras faciales a personas que pueden no tenerlas al ingresar al sistema de transporte.

“Nos gustaría poder suministrar máscaras al pequeño grupo de personas que tal vez no tengan una máscara o una cubierta facial al ingresar al sistema [de transporte]. El estado se ha comprometido a proporcionar 1 millón de máscaras. Para poder llevar a cabo este importante esfuerzo, también estamos solicitando a la ciudad que contribuya 1 millón de máscaras para su distribución a los clientes”, dice la carta.

Además, la MTA dijo que le gustaría que su departamento de policía y el NYPD continúen trabajando en colaboración para garantizar el cumplimiento de los requisitos para que los clientes usen una máscara facial. Sin embargo, la MTA "no respalda el arresto de aquellos que no usan máscaras, y no creemos que se deban escribir citaciones o multas … Al ingresar a la Fase 1, seguimos comprometidos con la aplicación [de ley] justa en todo nuestro sistema. Reconocemos que el NYPD enfrenta desafíos significativos en este momento, pero queremos dejar claro que la aplicación en todo el sistema será de importancia crítica”.

Foye y Feinberg continúan diciendo en su carta que debido al interés de la MTA de distribuir desinfectante para manos y máscaras a cualquier persona que lo necesite, "necesitarán personal adicional significativo".

“La gran mayoría de nuestra fuerza laboral, por supuesto, estará operando y manteniendo el sistema mismo. La MTA ha solicitado que la ciudad proporcione 3,000 voluntarios para apoyar este esfuerzo al cliente. New York City Transit actualmente planea emplear este personal adicional de 5 a.m. a 8 p.m. durante la primera semana de la Fase 1, y durante las horas pico de la mañana y la tarde en las semanas siguientes", dice la carta.

La carta también revela que el distanciamiento social sigue siendo una de las principales prioridades de la MTA, y debido a esto, y al aumento de pasajeros a medida que la ciudad ingresa a la Fase 1 de su reapertura, la agencia de transporte solicita a las empresas que adopten turnos de trabajo escalonados y que permitan a los empleados trabajar de forma remota. La MTA también tomará las siguientes acciones:

Los subways y los autobuses volverán al servicio completo y regular el primer día de la Fase 1;

Mandar mensajes a los clientes de que el servicio de metro y autobús permanece en servicio principalmente para los trabajadores esenciales y los viajes esenciales solo durante la Fase 1;

Aplicar marcas de piso y calcomanías donde sea posible para ayudar con el distanciamiento social en las estaciones;

Suministrar desinfectante para manos, siempre que sea posible, a los clientes de nuestro sistema; y

Implementación de controladores de plataforma, policía de la MTA y personal adicional de la estación para monitorear las condiciones y ayudar con el hacinamiento.

En la carta, Foye y Feinberg también mencionan las protestas en curso por George Floyd en la ciudad y solicitan oficiales de policía de Nueva York adicionales en las estaciones de metro.

“Este ha sido un momento difícil para la ciudad de Nueva York. Dada la angustia y el caos que la ciudad ha experimentado durante la última semana, la MTA está solicitando que la ciudad despliegue NYPD adicional inmediatamente en el metro para garantizar la seguridad del sistema. Queremos asegurarnos de que nuestro sistema sea más seguro que nunca para los clientes. Para hacer esto, necesitaremos plena cooperación y recursos de la policía de Nueva York ”, dice la carta.

“Todos compartimos el objetivo de reabrir de manera segura esta ciudad y aumentar el servicio en nuestro sistema. Necesitaremos todos para que este esfuerzo sea un éxito. Nuestra asociación en el cierre nocturno tuvo resultados positivos. Necesitaremos su ayuda para asegurarnos de que los pasajeros se distancian socialmente tanto como sea posible, desplegando personal en las plataformas y recordando a los pasajeros que se muevan a porciones menos concurridas de plataformas y vagones menos concurridos”, concluye la carta.

En respuesta a la carta, el portavoz del ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, Mitch Schwartz, dijo: "Estamos alentados por estos pasos adelante y estamos revisando las solicitudes específicas incluidas en su carta".