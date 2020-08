MTA: Sin ayuda federal, el servicio del subway puede reducirse en un 40%, otros a la mitad

NUEVA YORK - La MTA dice que tendrá que implementar una serie de recortes y cambios radicales en el servicio si no recibe $12 mil millones en ayuda federal, incluida la posible reducción del servicio de autobuses y metro hasta en un 40 por ciento y el servicio de trenes comunes (Commuter Rail) en un 50 por ciento.

La agencia con problemas de liquidez hizo el anuncio en una reunión virtual de finanzas el miércoles. Dice que debe tomar medidas inmediatas sin $3.9 mil millones en fondos federales adicionales este año, y que la crisis solo empeorará.

"Los gastos no se pueden reducir de manera rápida y significativa para compensar la reducción del 40 por ciento en los ingresos que hemos experimentado y estamos esperando", dijo la MTA.

Inmediatamente, planea reducir el gasto de horas extra y los contratos de consultoría, así como también archivar algunos proyectos de capital. Sin $12 mil millones en ayuda federal, la agencia dice que podría verse obligada a reducir el servicio en el metro y los autobuses hasta en un 40 por ciento. Eso se traduciría en hasta 8 minutos más de espera para el próximo tren y hasta 15 minutos más de espera para el próximo autobús. También pueden ser necesarios recortes de personal (reducción permanente de más de 7,200 puestos).

Es posible que Long Island Rail Road y Metro-North tengan que ver un recorte de hasta el 50 por ciento en el servicio, lo que le ahorraría a la MTA casi $160 millones anuales. Los cambios podrían incluir frecuencias de servicio reducidas a 60 minutos en líneas de pasajeros más pesadas y 120 minutos en líneas de pasajeros más bajas. El servicio puede eliminarse en una o más sucursales de LIRR. La MTA estima que podría tener que eliminar casi 850 puestos de trenes de cercanías.

El presidente de MTA, Pat Foye, dijo que la agencia está perdiendo $ 200 millones a la semana. Ni siquiera durante la Gran Depresión se vio una caída tan dramática en el número de pasajeros como la inducida por la pandemia, dijo.

"Si el Senado no actúa, no tendremos otra opción", agregó Foye. "Se necesitarían medidas draconianas, con recortes masivos de empleos y recortes de servicios en las próximas semanas y meses".

Otras medidas que pueden ser necesarias para abordar el déficit incluyen retrasar el inicio del servicio East Side Access, ahorrando más de $250 millones en costos operativos; cerrar las ventanillas de boletos para ahorrar un estimado de $8 millones (puede eliminar hasta 60 posiciones); y eliminar el servicio West of Hudson en Nueva York para ahorrar más de $25 millones en costos operativos anuales y evitar casi $1.2 mil millones en gastos de capital.

Algunos proyectos de capital importantes para 2020-2024 también pueden retrasarse, dijo la MTA el miércoles. Los proyectos potenciales que podrían detenerse incluyen la fase 2 del Metro de la Segunda Avenida; las labores de Penn Station; compra de flota de buses eléctricos y nuevo material rodante del metro; proyectos de modernización de señales, incluida la línea Lexington y actualizaciones adicionales de estaciones ADA.

Foye dijo a los legisladores en una audiencia legislativa el martes que el número de pasajeros en el metro sigue siendo tres cuartas partes por debajo de los niveles prepandémicos. Foye dijo que el metro tuvo un promedio de 1.3 millones de clientes por día de semana hasta la semana pasada. El número de usuarios de autobuses es de alrededor de 1.3 millones, casi un 40% menos que el año pasado.

El número de pasajeros en trenes se redujo a la mitad en comparación con los niveles de 2019 hace unas semanas. Aún así, Foye dijo que el número de pasajeros está comenzando a aumentar: Long Island Rail Road ahora ha bajado un 76% mientras que Metro-North ha bajado un 83%.

Sigue siendo una caída sin precedentes para un sistema de transporte masivo que una vez sirvió a más de tres cuartas partes de los casi cuatro millones de personas que viajaban diariamente a Manhattan, según la investigadora principal del Manhattan Institute, Nicole Gelinas.

Según una nueva encuesta de Partnership of Greater New York, solo el 8% de los trabajadores de Manhattan han regresado a su oficina desde mediados de agosto. Se espera que solo el 26% de los trabajadores regresen para fin de año y solo el 54% para julio de 2021. La mayoría de los usuarios del transporte público (84%) dicen que todavía están preocupados por su seguridad.

Mientras tanto, los sindicatos que representan a los trabajadores del transporte público de Nueva York exigen un acceso rápido a equipos de protección, una mejor aplicación del uso de máscaras y un mayor servicio a medida que más empresas y escuelas reabren sus puertas.

Los líderes sindicales reconocen que es un argumento difícil de hacer, ya que la MTA estima que está perdiendo alrededor de $200 millones a la semana. Incluso si el Congreso otorga ayuda adicional, no está claro cómo afectará la pandemia a los patrones de transporte en el futuro, dijo Gelinas. Advirtió que los recortes significativos en el servicio o los aumentos de tarifas podrían disuadir a las personas de regresar al transporte público.

Nueva York está tratando de alentar a los pasajeros a regresar desinfectando el metro cada noche y ofreciendo una aplicación para teléfonos inteligentes que les permite a los pasajeros saber qué vagones de tren tienen más espacio para esparcirse.

El público puede volver a abordar los autobuses de MTA por la puerta principal a partir del 31 de agosto, cuando los pasajeros comenzarán a pagar la tarifa de $ 2.75 nuevamente.

El presidente de la Unión de Tránsito Amalgamado Local 1179, José DeJesus, dijo que los autobuses necesitan más barreras de plexiglás para evitar que el virus se propague y pidió sistemas actualizados de ventilación y control del aire.

Dijo que los oficiales de policía deben ayudar a garantizar que los pasajeros usen máscaras según sea necesario.

“Mucha gente peleará contigo por la máscara”, dijo DeJesus.

Varios líderes sindicales pidieron una prestación por condiciones de vida peligrosas para todos los trabajadores del transporte y dijeron que la MTA no aseguró equipo de protección a los trabajadores al comienzo de la crisis.

Dijeron que los trabajadores aún enfrentan retrasos y cuestionaron si la MTA está almacenando máscaras en caso de una pandemia, como se establece en los planes de pandemia de la agencia.

“Si llega una segunda ola, no podemos operar de la manera en que lo hizo cuando llegó la primera ola”, dijo Tony Utano, presidente del Local 100 del Sindicato de Trabajadores del Transporte. "Si no tenemos máscaras, no vamos a trabajar".

Anthony Simon, quien preside un sindicato que incluye a trabajadores del transporte ferroviario y del transporte, dijo que se quedaron haciendo su propio desinfectante para manos cuando el COVID-19 se extendió en la densa metrópolis a principios de este año.

"Estaba absolutamente fuera de control", dijo Simon.