Mini bibliotecas afuera de escuela en NJ se convierten en mini despensas de alimentos

NUEVA JERSEY -- Una escuela en Linden, Nueva Jersey, convirtió sus mini bibliotecas gratuitas ubicadas a sus afueras mini despensas de alimentos para ayudar a las personas con inseguridad alimentaria durante la pandemia.

Little Free Library es una organización sin fines de lucro que promueve el intercambio de libros en el vecindario, generalmente en estanterías públicas ubicadas cerca de las aceras. En general, se insta a la comunidad a compartir libros a través de estas cajas públicas.

Las ubicaciones de Little Free Library han permanecido en la Escuela Intermedia Soehl, una en Elm Street y otra en Henry Street, durante aproximadamente un año, pero han asumido un nuevo papel como mini despensas de alimentos diseñadas para ayudar a los necesitados.

Ahora, en lugar de libros, las estanterías de estas mini bibliotecas contendrán alimentos no perecederos gratuitos para quienes enfrentan inseguridad alimentaria.

"Estamos en tiempos inciertos, y quería encontrar una manera en que nuestra escuela podiera ayudar", dijo la directora de la escuela Soehl, Isabella Scocozza, en un comunicado. “Cada vez es más difícil comprar alimentos, y muchos residentes se sienten incómodos frecuentando tiendas durante este tiempo. Las pequeñas despensas son una excelente manera de proporcionar alimentos y productos no perecederos a nuestra comunidad de Linden".

Scocozza dijo que los maestros de Soehl han ayudado a mantener las despensas abastecidas, pero todos están invitando a la comunidad a ayudar en donar alimentos.

"Se alienta a los residentes a tomar lo que necesitan o dar lo que tienen a nuestra despensa 'Little Free Pantries' en la escuela secundaria Soehl", dijo Scocozza.

Además de las despensas, las Escuelas Públicas de Linden continúan distribuyendo almuerzos para llevar todos los días de la semana a cualquier estudiante del distrito que lo necesite. La recogida está disponible entre las 11 a.m. y la 1 p.m. en la entrada de la calle Ainsworth de Linden High School, la entrada trasera de la escuela No. 5 y la entrada principal de la escuela No. 2 en la calle 17.