Rumbo a Catar 2022: Honduras recibe a México, que busca asegurar un lugar en el Mundial

MIAMI - Las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial están en plena efervescencia en la ronda final de la CONCACAF tras el empate entre México y Estados Unidos, por lo que el Tri buscará el domingo su pase a Catar 2022 cuando enfrente como visitante a la selección de Honduras.

La igualada a cero goles en el Estadio Azteca, dejó a México y Estados Unidos en condiciones similares así que ambos están obligados a ganar su próximos partido, ante Honduras y Costa Rica, respectivamente, si es que quieren conservar su sueño mundialista.

Telemundo llevará toda la cobertura de los encuentros. El partido crucial para México será a las 7.05 p.m., hora del Este, y será transmitido en vivo por Telemundo y Universo, además del stream en Peacock.

Previo al encuentro, Telemundo tendrá un programa especial previo al partido que resulta de vida o muerte en las aspiraciones del Tri.

“México lució mucho mejor frente a Estados Unidos a pesar de no poder obtener la victoria”, dijo Andrés Cantor, comentarista principal de fútbol de Telemundo Deportes. “A la luz de los resultados, el punto no está mal, ya que ahora intentarán asegurarse de su cupo mundialista este domingo en San Pedro Sula”.

Cantor y Manuel Sol narrarán toda la acción con el apoyo de Carlos Hermosillo y Pablo Aguabella.

Ese destacado equipo de comentaristas de Telemundo Deportes complementará la cobertura del partido con Ana Jurka, Carlos Hermosillo, Miguel Gurwitz y Copán Álvarez en el programa previo al partido a partir de las 6.00 p.m. (hora del Este).

La emisión especial tendrá invitados especiales como el ex jugador de la selección nacional de Honduras, Amado Guevara, así como con reportes en vivo de los fanáticos a cargo de Karim Mendiburu, quien se unirá a los fanáticos en un local para ver el partido.

La cobertura de las eliminatorias mundialistas del domingo también incluirá el partido Canadá vs Jamaica a las 3.30 p.m. por Universo, TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes; y el Salvador vs Costa Rica a las 5.00 p.m. por TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes.

La acción continuará el miércoles 30 de marzo con Jamaica vs Honduras, Panamá vs Canadá y Costa Rica vs Estados Unidos y con estos partidos concluirá la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA.

Aquí se explica en detalle la cobertura de ambas jornadas por venir:

DOMINGO 27 DE MARZO / HORA DEL ESTE

Canadá vs Jamaica - 3.30 p.m. - Universo, TelemundoDeportes.com y la App de Telemundo Deportes

- 3.30 p.m. - Universo, TelemundoDeportes.com y la App de Telemundo Deportes El Salvador vs Costa Rica - 5 p.m. - TelemundoDeportes.com y la App de Telemundo Deportes

- 5 p.m. - TelemundoDeportes.com y la App de Telemundo Deportes Honduras vs México - 6 p.m. - Telemundo, Universo y Peacock

- 6 p.m. - Telemundo, Universo y Peacock Rumbo al Mundial: Objetivo Qatar - 11.30 p.m. - Telemundo, Universo, Peacock

MIÉRCOLES 30 DE MARZO / HORA DEL ESTE