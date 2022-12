“Me pedía $50,000”: familia narra angustioso secuestro que dejó a dentista muerto

TIJUANA- Una familia de Tijuana vivió horas de angustia al no saber del paradero de su hijo y hermano. La última vez que hablaron con él fue el viernes por la noche por medio de una llamada telefónica donde su voz revelaba temor, según sus familiares.

De acuerdo a Dennise Durán Casas, hermana de Andrés Durán Casas, de 24 años, durante una de las conversaciones que tuvieron, él le pidió miles de dólares, que no logró reunir.

“Recibí una llamada por parte de mi hermano en la cual me pedía $50,000”, dijo Dennise Durán Casas.

Ella dijo que eso sucedió el viernes por la noche, pero que esa no fue la última llamada que recibió sino que fueron una serie de conversaciones que cada vez le sembraron más duda.

“No me llamó de su número personal. Fue un número que yo no tenía registrado. En la primera llamada yo no le reconocí la voz. Dudé y hasta la siguiente llamada me aseguré de que si fuera él, cambió su voz y la pude reconocer”, dijo Dennise Durán Casas.

Fue visto por última vez el viernes en Tijuana

Pero horas después sucedió algo inesperado.

“Que todo estaba bien. Él me dijo que las personas le dijeron que todo era una confusión y que lo iban a dejar ir”, aseguró Dennise Durán Casas.

Antes de terminar la llamada, Dennise Durán Casas dijo que su hermano aseguró que llegaría a casa de su mamá pero eso nunca sucedió. Y también le pidió a su hermana que no contactara a las autoridades.

“En esta llamada ya se escuchaba como si le estaban diciendo qué decir. Yo le pregunté si estaba bien y él me dijo que sí”, señaló Dennise Durán Casas.

Al siguiente día, Dennise Durán Casas presentó la desaparición a la unidad de antisecuestros en Tijuana.

“En ningún momento usó la palabra ‘me tienen secuestrado’. Solamente dijo que ocupaba la cantidad y que en una hora me iba a contactar”, aseguró Dennise Durán Casas.

La familia dijo que autoridades dieron con el paradero del vehículo que conducía a diario.

“Fueron a dar rondines y me comunicaron que encontraron la camioneta de él”, dijo Dennise Durán Casas.

Las hermanas llegaron al lugar donde la camioneta estaba estacionada. Y esperaron a ministeriales para poder abrir la cajuela.

Ellas también contaron que Andrés Durán Casas cuidaba mucho de su vehículo por lo que encontrarlo abandonado en una zona desconocida no era normal.

Y con la llegada de las autoridades, recibieron la desgarradora noticia de que su ser querido fue encontrado sin vida dentro de ese vehículo, aseguró la familia.

Noticia en desarrollo.