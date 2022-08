México: aplicación busca proteger a turistas de la violencia y de muertes por cirugías

TIJUANA, México - El gobierno y el sector empresarial en Tijuana dieron a conocer dos programas para proteger a quienes buscan realizarse una cirugía plástica en esta ciudad fronteriza, así como cuidar a los turistas que pasan sus vacaciones en Baja California.

El número de homicidios que ya alcanzó los 1,106 en Tijuana en 2022, y las últimas muertes por cirugías plásticas, dijeron autoridades y emprendedores, incrementaron la necesidad de nuevos sistemas e incluso aplicaciones móviles, que protejan a los turistas que llegan a esta región.

Pues a Tijuana todos los días llegan ciudadanos como Guadalupe Abruzzo, residente de Vista, California, quien se realizó un procedimiento estético en la ciudad.

Ella aseguró ser parte de quienes se impresionaron con las noticias de las últimas muertes por cirugías plásticas y homicidios en Tijuana.

“Yo estuve chequeando los ‘reviews’ (reseñas) que tiene y todo eso y pues miré a diferentes médicos”, señaló Abruzzo.

Lo mismo que las cámaras empresariales en California, que dijeron revisan también el tema junto a los ciudadanos.

“Están buscando información de dónde ir y dónde no ir, y lógicamente a dónde fueron las personas”, dijo Ricardo F. Villa, presidente de la Cámara Hispana de Comercio del Condado de San Diego y Valle Imperial.

Este martes se presentaron en Tijuana dos programas, uno para emitir recomendaciones a quienes busquen una cirugía por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), y una firma de carta de colaboración del Comité de Turismo y Convenciones con MEXSHIELD, una aplicación móvil, que busca por medio de un botón localizar a ciudadanos y protegerlos durante toda su estadía en México.

“Toda la logística de poder llevarlo al hospital, atenderlo, comunicar a sus seres queridos en Estados Unidos, donde estén, porque imagínate el papá o la mamá o la esposa que está a miles de millas de distancia y que no sepa qué pasa con sus seres queridos”, explicó Omar Ledezma, CEO de MEXSHIELD.

Y líderes aseguraron que muchas veces los turistas tienen contingencias en Tijuana y no entienden cómo resolverlas.

“Quién me va a ayudar si pasa algo, quién va a ser ese amigo que estoy en otro país que no conozco las leyes, el lenguaje ni nada, quién me va a poder ayudar”, señaló Ledezma.

Mientras ambos programas avanzan, el sector médico aseguró que deben llegar al otro lado de la frontera.

“Hacer alianzas con los consulados en Estados Unidos, con las cámaras empresariales, en eventos masivos para que tengamos ese acercamiento a las personas”, dijo Atzimba Villegas, presidenta de la Asociación de Turismo y Salud de Baja California.

Pues la realidad es que mientras más se registran casos de muertes por cirugías, y otros percances de seguridad con la comunidad extranjera, la economía sufre las consecuencias y los sitios en regla se ven afectados.

“De cada 10 extranjeros, nueve tienen miedo de venir a México lamentablemente”, señaló Ledezma.

Los creadores de la aplicación MEXSHIELD agregaron que de momento sus mayores usuarios provienen de California, seguida de lugares como Arizona, Atlanta y Nueva York.

El sector médico dijo que tiene un estimado de crecimiento de 21% en los próximos tres años, por lo que la ayuda de programas de certificación, y mejores monitoreos de establecimientos y seguridad, serán vitales para el crecimiento económico y turístico de Tijuana.