Migrante haitiano denuncia que por golpes de agentes de México su esposa habría abortado

CIUDAD DE MÉXICO - Un hombre haitiano denunció que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) provocaron un aborto a su esposa, luego de que los golpearon en un retén en la frontera sur de México.

Los migrantes afectados viajaron desde el estado de Chiapas hasta la capital mexicana para denunciar los hechos de abuso de autoridad que ocurrieron el 11 de septiembre.

En video quedó registrado el momento exacto en el que Kettie Goxon fue agredida por agentes migratorios.

Los uniformados intentaron detenerla en un retén, a ella y a su esposo, sin embargo, ambos aseguran que fueron golpeados.

"Somos humanos como los mexicanos, somos humanos, y no deben abusar de nosotros porque nosotros tenemos que vivir como todos los humanos", dijo Goxon.

En conferencia de prensa, Edelince Morange dijo que derivado de los golpes, su esposa perdió a su bebé; tenía ya seis meses de gestación.

"Mi señora estaba recién embarazada, perdió su bebé. Ella no quería decir eso porque tenemos una cultura, eso es cosa personal, pero le dije no, no tenemos que guardar nada, tenemos que decir todo", dijo Morange.

La Comar abrió nuevas citas para cumplir el trámite que les permitiría salir de Chiapas en busca de empleo.

Además denunció que su hija menor, testigo de lo ocurrido, sufrió consecuencias psicológicas.

"Pedimos y venimos a pedir protección en el corazón de México que nos ayude", dijo el activista Irineo Mujica.

Ante ello, el Instituto Nacional de Migración informó que el agente involucrado fue suspendido de manera inmediata.

Los migrantes estuvieron acompañados por activistas que aprovecharon para anunciar el inicio de una caravana y una marcha programada para el próximo 23 de octubre en la Ciudad de México, esto con el fin de exigir respeto a los derechos humanos.