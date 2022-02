Tras masacre de 2019, la comunidad LeBarón busca formar un autogobierno al norte de México

MÉXICO - La comunidad LeBarón ha propuesto formar un autogobierno en su comunidad, La Mora, en Bavispe, en el estado mexicano de Sonora, tras la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 donde murieron nueve miembros de esa familia, entre ellos tres mujeres y seis menores.

La agrupación, conformada por más de 2,400 habitantes, define que con esta acción buscan alcanzar justicia, ya que con el sistema de gobierno tradicional sólo ha habido impunidad.

Hace unos días se realizó la primera sesión para que se les reconozca como autogobernables y autosustentables, al igual que ha pasado en los mexicanos estados de Chiapas, Michoacán y Querétaro.

"Hemos llegado a la conclusión de que necesitamos estar unidos para enfrentar los problemas de seguridad y darle acceso a la justicia a la gente. Creemos que podemos hacer las cosas mejor que los partidos políticos", dijo a Efe el activista Julián LeBarón.

Añadió que están convencidos de que pueden realizar un mejor papel, ya que la impunidad en el país es de casi el 100% y por ello con el autogobierno buscarán proteger a la gente.

"Buscamos el reconocimiento y poder tener comunicación con el gobierno del Estado, para poder traer los recursos que se requieren a nuestra región. Queremos tener paz y tener un gobierno que cumpla lo que promete, hay más violencia e impunidad en todo México que nunca", abundó.

Otro de los miembros de esta congregación, Adrián LeBarón, recordó que en noviembre de 2019 asesinaron a su hija junto con sus cuatro nietos "y en este lugar no hay ministerio público, no hay juez, no hay autoridad", lamentó.

Aseguró que esta idea nació de un encuentro que sostuvo con miembros de la Universidad de Querétaro, quienes le propusieron esta forma de gobierno para que la zona pueda tener una mejor forma de ejercer la ley.

"Podemos ser una comunidad equiparable, podemos gobernarnos nosotros mismos, ya que esto está señalado en la constitución por nuestras cualidades como pueblo. Es importante que nos demos cuenta cómo funciona verdaderamente el sistema de elección popular, queremos ser reconocidos", concluyó.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas han detenido a 26 personas por el caso en el que murieron nueve miembros de la familia LeBarón, entre ellos tres mujeres y seis menores.

En noviembre pasado Adrián LeBarón, padre de Rhonita Miller, asesinada junto a sus gemelos de apenas ocho meses de edad, dijo, en un acto conmemorativo en Ciudad de México, a dos años de la masacre, que se mantiene en búsqueda de justicia aunque no sabe si esta llegará

LOS HECHOS

El 4 de noviembre del 2019, presuntos miembros del crimen organizado atacaron y asesinaron a 12 miembros de la familia LeBarón, 9 de ellos eran menores de edad.

El hecho ocurrió entre los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, al norte de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, condenó el hecho.

Según un informe presentado en octubre de 2021 por la organización México Evalúa, en México el 94.8 % de los casos denunciados quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”.

De acuerdo con el análisis, las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) “no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías” y que ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios.

El informe detalla que las fiscalías y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones.