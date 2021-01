Líder de la estrategia contra la pandemia en México está en confinamiento

MÉXICO - Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud que lleva la estrategia del gobierno de México en contra del COVID-19, permanece en confinamiento debido a que ha tenido contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El portavoz de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, confirmó a medios mexicanos que López-Gatell permanece aislado para esperar el periodo de ventana antes de someterse a una prueba.

"El subsecretario no ha mostrado ningún problema, no ha confirmado que tenga covid, sin embargo, él también forma parte de los contactos del Presidente y está confinado para esperar el periodo de ventana, hacerse la prueba y confirmar o no el diagnostico", detalló Ramírez Cuevas.

El último mensaje de López-Gatell en su cuenta de Twitter es de la mañana de este lunes, cuando indicó que estaba en compañía de López Obrador durante su llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Pese a conducir la estrategia contra el COVID-19, López-Gatell ha sido sumamente criticado por evitar el uso de cubrebocas, incluso en las conferencias de medios que cada noche encabeza en Palacio Nacional.

Ramírez Cuevas también se refirió a la salud de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien resultó negativa a las pruebas que se sometió para saber si estaba contagiada, ya que ha acompañado al mandatario mexicano en actividades en los estados.

Sánchez Cordero sigue los protocolos sanitarios y en pruebas rápidas dio negativo pero están a la espera de la PCR para confirmar el resultado, dijo Ramírez.

"Es también un asunto de Estado, ella es la responsable de la política del gobierno mexicano y entonces técnicamente es la segunda de abordo después del presidente, siendo mujer también era importante que ella pudiera tomar ese lugar", explicó