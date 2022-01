Cuauhtémoc Blanco pide que investiguen su supuesto vínculo con el narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO — El gobernador del estado central de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, solicitó el lunes a la Fiscalía General de México investigar la denuncia sobre su supuesto vínculo con el narcotráfico que surgió tras la difusión de una fotografía tomada hace tres años en la que aparece junto a tres hombres señalados como jefes de bandas locales de tráfico de drogas.

Blanco, una exestrella de la selección mexicana de fútbol que ganó la gubernatura de Morelos en 2018, también acusó a su antecesor de pactar con una organización criminal.

Acudió a la sede capitalina de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para pedir la investigación argumentando que las fiscalías de su estado no han actuado y “entorpecen los procesos”.

EL EXJUGADOR DE FÚTBOL APARECIÓ EN UNA FOTO JUNTO A TRES NARCOTRAFICANTES

El abogado del gobernador, Alfonso Pérez, indicó que buscan que las autoridades federales investiguen el caso porque la Fiscalía de Morelos no tiene competencia para abrir una carpeta de investigación como lo solicitó el Congreso del estado.

En declaraciones a la prensa, Blanco señaló a su antecesor, Graco Ramírez, y al exsecretario de Seguridad de la entidad, Alberto Capella, de haber realizado negociaciones con integrantes de la organización delictiva “Los Rojos” que dirige Santiago Mazari, alias el “Carrete”.

“De exgobernadores hay audios y grabaciones de Graco y Capella (de que) pactaron. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados porque mi personalidad no me lo permite”, agregó.

“Por mi parte, no tengo miedo a ninguna denuncia porque no escondo nada, yo no pacto con delincuentes. Vengo a buscar la manera de acabar con la corrupción que persiste en algunas instituciones que trabajan para beneficio personal, sin importarles la ciudadanía”, expresó Blanco tras afirmar que él y su familia han recibido amenazas a través de mantas.

Al rechazar los señalamientos, Capella dijo en su cuenta de Twitter que el gobernador “miente una vez más tratando desesperadamente de cambiar la narrativa de lo que es más evidente y que se denunciado en las últimas semanas”, y sostuvo que durante su gestión se combatió el grupo delictivo de Mazari.

El exsecretario de seguridad afirmó que Morelos vive una “tragedia” por la “ausencia de gobierno y del desdén, frivolidad, y corrupción de quien gobierna”.

Ahora, como gobernador de Morelos, niega tener nexos con capos del crimen organizado como se ve en una fotografía.

Una fotografía de octubre del 2018, difundida a inicios de mes por el diario local El Sol de México, muestra a Blanco sonriendo y abrazando a otros tres hombres, uno de los cuales está bajo arresto y otro fue asesinado en prisión.

El tercer hombre supuestamente está vivo y lidera la banda llamada “Comando Tlahuica”, que pudo haber estado involucrado en el asesinato de un activista comunitario en 2019. El Sol de México informó que la fotografía fue encontrada en el teléfono de otro sospechoso de delitos relacionados con drogas.

Cuando los reporteros lo interrogaron sobre cuándo y dónde se tomó la fotografía, el gobernador respondió: “No sé, te lo juro, no sé. Ni me acuerdo”.

“Me tomo muchísimas fotos y no les voy a preguntar: ‘Oye, ¿tú quién eres y a qué te dedicas?’”, señaló. “Me voy a seguir tomando fotos”, afirmó Blanco. “A lo mejor saldrán más”, concluyó.

Anteriormente, Blanco fungió como alcalde de la capital del estado, Cuernavaca. Durante su carrera como futbolista profesional era conocido por su estilo combativo y agresivo.

Morelos, famoso por su clima cálido, fue alguna vez el destino predilecto de vacaciones de los residentes de la Ciudad de México, pero en las últimas dos décadas se ha visto azotado por secuestros, extorsiones y asesinatos vinculados con las bandas de narcotraficantes.

Blanco ha sido criticado por designar a excompañeros de fútbol para cargos estatales.