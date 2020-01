Contracción del PIB no le importa mucho a AMLO: “tengo otros datos”

MÉXICO - La contracción del PIB reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no sorprendió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por el contrario aseguró que esos datos "no me importan mucho" porque hay desarrollo y bienestar en el país.

"Tengo otros datos", expresó entre risas al mencionar una frase que ya resulta clásica en sus conferencias matutinas cuando quiere refutar alguna información.

"Sí, ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México en nuestra sociedad".

La información preliminar divulgada por el Inegi indica que en el último trimestre del 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en 0.3% respecto del nivel alcanzado en el cuarto trimestre previo, cuando la actividad se quedó estancada, sin registrar crecimiento alguno.

Argumentó que durante el periodo neoliberal se establecieron otros parámetros para medir el desarrollo del país, los cuales no le "importan mucho" porque significaban que había más dinero en unos pocos.

En ese periodo hubo poco crecimiento y se acumuló en unas cuantas manos, aseguró.

"Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo. Me importa mucho la economía familiar", insistió.