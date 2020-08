Más de un centenar de distritos escolares de NY no han presentado un plan de clases presenciales para este otoño

El gobernador Andrew Cuomo anunció el martes que los 107 distritos escolares que no han presentado el plan para las clases presenciales este otoño tienen como fecha límite el viernes 14 de agosto.

El mandatario advirtió que los distritos que no cumplan con la fecha límite no podrán impartir clases presenciales este año.

El estado continúa revisando los planes basados ​​en los criterios establecidos. Los distritos que se encuentren en incumplimiento recibirán el martes una carta del Departamento de Salud del Estado y una llamada de seguimiento sobre las secciones de los planes que son deficientes, en cuyo caso tendrán hasta el viernes para enmendar las estrategias.

"Hay 107 distritos escolares que no han presentado su plan (...) no entiendo cómo no presentaron un plan. Si no envían un plan para este viernes, no pueden abrir", dijo Cuomo en un comunicado.

"Los padres y los maestros son el árbitro principal sobre si un distrito escolar tiene un plan inteligente para reabrir (...) Los padres son responsables de la salud y la seguridad de sus hijos y no van a enviar a los niños si no creen que el plan tenga sentido. Un maestro no volverá al aula si creen que no es segura y eso es hacer lo correcto. El distrito escolar tiene que tener ese diálogo antes del 21(de agosto) para cumplir plenamente con nuestras reglas".

El gobernador también recordó a los distritos que deben completar las sesiones públicas (tres o cinco, dependiendo del tamaño del distrito) con los padres y maestros y publicar sus planes para el aprendizaje remoto, las pruebas y el rastreo en su sitio web antes del 21 de agosto para cumplir con los estándares establecidos por el estado.

Esta es la lista de distritos escolares que no han presentado un plan hasta ahora:

Franklinville

Portville

Salamanca

West Valley

Broadalbin-Perth

Mayfield

Kendall

Argyle

Fort Ann

Hendrick Hudson

Bedford

Garrison

Carle Place

Elmont

Garden City

Lawrence

Locust Valley

Malverne

Manhasset

Mineola

New Hyde Park

Plainedge

Plainview

Syosset

Uniondale

Middletown

Valley-Montgmry

Camden

Oriskany

Utica

Waterville

Lake Pleasant

C-V At Ilion-Mohawk Csd

Van Hornsville

Carthage

Lyme

Newark Valley

Spencer Van Etten

George Jr Republic

Brentwood

Brookhaven-Comsewogue Ufsd

Deer Park

Longwood

Middle Country

Mount Sinai

North Babylon

Oysterponds

Remsenburg

Rocky Point

Sachem

Tuckahoe Common

Wainscott

Western Suffolk Boces

Arkport

Bradford

Corning

Hammondsport

Cooperstown

Richfield Springs Csd

Worcester

Odessa Montour

Peru

Johnsburg

Webster

Nyack

Sloan

Williamsville

Catskill

Windham Ashland

Edinburg Common Sd

Shenendehowa

Sagaponack

Cortland

Andes

Margaretville

Beacon

Poughkeepsie

Elmira

Victor

East Bloomfield

Geneva

Lewiston Porter

Pine Valley

Altmar-Parish

Oswego

Fayettvlle-Manlius

Berkshire

Germantown

Kinderhook

Brunswick Central

East Greenbush

Troy

Seneca Falls

Eldred

Jeff Youngsville

Canton

Hammond

Heuvelton

Lisbon

Massena

Potsdam

Palmyra-Macedon

Red Creek

Wyoming

Amsterdam

Canajoharie

Fort Plain