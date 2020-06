Los hispanos que también han muerto bajo custodia policial

Los hombres afroamericanos y latinos tienen el doble de probabilidad que los hombres blancos de morir durante las interacciones con la policía, reveló en 2018 un reporte del American Journal of Public Health, el cual analizó la cifra de muertes bajo custodia policial en toda la nación.

El informe señaló para entonces que las muertes relacionadas con la policía en los Estados Unidos eran en promedio casi tres por día.

Frank Edwards, de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York y líder del estudio, dijo para entonces que si bien la documentación de los departamentos de policía es inadecuada, el reporte logró fundamentarse mediante cifras del Bureau of Justice Statistics’ Arrest-Deaths program y del Federal Bureau of Investigation’s Supplementary Homicide Report, además de informes voluntarios de los departamentos de policía.

Edwards y sus colegas también analizaron datos de Fatal Encounters (www.fatalencounters.org/), un sitio público que tiene como objetivo documentar las interacciones con la policía que terminaron en muerte. El sitio es administrado por D. Brian Burghart, exeditor y editor de Reno News and Review, y maestro de periodismo en la Universidad de Nevada, en Reno.

El equipo de investigación analizó los 6, 296 homicidios relacionados con la policía registrados en Fatal Encounters entre 2012 y 2018. El análisis se centró en los casos en que la causa de la muerte fue asfixia, golpizas, un agente químico, una emergencia médica, una pistola eléctrica o un disparo. Las estimaciones se clasificaron por raza / etnia, región y lugar de residencia urbano-rural.

El reporte señala un promedio de 1,028 muertes por año, o 2.8 muertes por día. En general, la policía estuvo involucrada en el 8 % de los homicidios de hombres adultos en todo el país. Durante el período de estudio de seis años, los afroamericanos murieron en custodia policial a razón de 2.1 por cada 100,000 personas, los latinos a razón de 1 por cada 100,000 y los blancos a razón de 0.6 por cada 100,000.

En promedio, las tasas de muertes fueron más altas en las grandes áreas metropolitanas y más bajas en las áreas suburbanas.

Una limitación del estudio es que Fatal Encounters se sustenta de los registros públicos y de los informes de la prensa, por lo que es probable que existan casos no documentados, en particular en zonas con poca cobertura de los medios.

El 21 de julio de 2012, Manuel Ángel Díaz, un hombre desarmado de 25 años, murió baleado por oficiales de Anaheim, California. La policía dijo para entonces que actuó cuando Díaz intentó escapar.

Al día siguiente, Joel Acevedo, de 21 años, también murió baleado por la policía luego de que supuestamente abriera fuego.

Las muertes de ambos hispanos generaron protestas masivas en las calles de California. La mayoría fueron pacíficas, pero en algunas los manifestantes arrojaron rocas y rompieron ventanas de tiendas, además de destrozar vehículos. La policía disparó balas de goma contra la multitud.

Los disturbios de Anaheim recibieron cierta atención nacional y cobertura en The New York Times, pero no alcanzó la magnitud mediática de movilizaciones como las que ocurrieron en Ferguson, Baltimore o Staten Island.

Díaz y Acevedo son nombres apenas conocidos, en comparación con Michael Brown, Freddie Gray, Eric Garner y ahora George Floyd.

Otro caso conocido es el del jornalero mexicano Antonio Zambrano, de 35 años. El reporte policial señaló que Zambrano se comportaba de manera errática y que arrojaba piedras a los vehículos que transitaban. Las pruebas luego confirmaron que tenía metanfetamina en su sistema cuando fue baleado por los oficiales de Pasco.

Tres años después del tiroteo, un juez firmó un acuerdo de $ 750,000 para su familia.

La familia de Zambrano presentó una demanda en la que argumentó que los tres oficiales involucrados en el tiroteo del 10 de febrero de 2015 en una intersección de Pasco violaron sus derechos civiles. Le dispararon 17 veces.