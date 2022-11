Vuelo a Newark ordenado regresar a aeropuerto de Grecia por motivos de seguridad

GRECIA -- Un vuelo de Emirates a Newark desde Atenas, Grecia, dio la vuelta el jueves después de que los funcionarios de seguridad recibieran un aviso sobre un posible plan de ataque, dijo a nuestra cadena hermana NBC 4 New York un alto funcionario policial familiarizado con la situación.

La información sobre un hombre que intentaba viajar a Estados Unidos para llevar a cabo algún tipo de ataque no se consideró fundamentada, pero se les dijo a los pilotos que regresaran a Atenas como medida de precaución, según la fuente.

La televisión pública ERT dijo que la decisión se tomó luego de una solicitud de las autoridades estadounidenses. Los oficiales de policía griegos no confirmaron de inmediato la fuente de la solicitud cuando The Associated Press les preguntó.

Los funcionarios del aeropuerto de Atenas dijeron que el vuelo 209 al aeropuerto de Newark había regresado a Atenas y aterrizó a salvo. Otros detalles no estuvieron disponibles de inmediato.

El segundo vuelo de Emirates, que se dirigía a Dubái, se detuvo en Atenas antes del despegue.