Viuda en albergue dice que fue amenazada con desalojo después de que su pareja se suicidó

NUEVA YORK -- La semana pasada, un solicitante de asilo venezolano se suicidó en un albergue de Queens, poco después de que las autoridades incautaran la motocicleta que había comprado para hacer entregas y generar ingresos.

La pareja de John Ortega, traumatizada por encontrar su cuerpo en el baño, tomó a su hija de 3 años y durmió en la habitación de un amigo en el albergue.

Ella dice que posteriormente fue amenazada con desalojo por violar las reglas del refugio que requieren que ella y su hija duerman en la habitación asignada.

"No tengo fuerzas para estar sola. No puedo", le dijo a nuestra cadena hermana NBC 4 New York.

“[El personal] me dijo que tenía que volver a la habitación que me asignaron y les dije: 'No, no puedo dormir solo'. Yo no quería", dijo. “[Dijeron] que si no volvía [a mi habitación], me iban a echar del albergue. Yo les dije, 'échenme entonces, que no me voy a dormir sola'”.

En una entrevista con NBC 4 el martes por la tarde, la viuda, Marielys Martínez, contó su traumática experiencia.

Albergues en crisis

Hasta el jueves pasado, cerca de 65,000 personas se encontraban en los albergues de la ciudad, un 42% más que en el mismo período del año anterior.

La ciudad atribuye el aumento a la afluencia de inmigrantes de los estados fronterizos enviados aquí por los gobernadores de esos estados; los defensores de las personas sin hogar dicen que la situación es más compleja e incluye el impacto del aumento de los desalojos y la tensión de los servicios sociales.

El alcalde Eric Adams advirtió que la situación podría empeorar sustancialmente pronto, ya que la posible expiración de una política fronteriza federal significa que muchos más inmigrantes podrían terminar cruzando y, en última instancia, ser transportados aquí. Algunos, como Ortega, terminan viendo trabajo, en su caso comprando una moto para hacer entregas, aunque no tenía licencia de conducir.

En un comunicado el lunes, el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad calificó el suicidio de la semana pasada como "una tragedia absolutamente desgarradora" y dijo que estaba trabajando con la familia.

"Estas familias vienen a la Ciudad de Nueva York después de un viaje angustioso de meses, en algunos casos, todavía conmocionados por el trauma que experimentaron en el camino. Reconocemos los desafíos únicos que enfrentan los solicitantes de asilo y seguimos comprometidos a continuar construyendo sobre nuestros esfuerzos continuos y la coordinación interinstitucional para conectar a estas familias e individuos con apoyos de salud mental mientras los ayudamos a estabilizar sus vidas en un nuevo país”, se lee en el comunicado.

Un portavoz del departamento dijo el martes que el departamento no puede discutir casos individuales y que la declaración del lunes sigue en pie.

Martínez y su hija todavía están conmocionadas por el horrible incidente. Sin embargo, la viuda de Ortega le dijo a NBC 4 que nunca se encontró con un trabajador social en los cuatro meses desde que llegó a los Estados Unidos, y que la ciudad no brindó el asesoramiento que prometieron que comenzaría el día después de que encontrara el cuerpo de Ortega.

“Le dijeron a mi amiga, porque yo estaba desanimada [después de encontrar el cuerpo del esposo], que al día siguiente iban a buscar a mi hija a un psicólogo. Yo todavía los estoy esperando….y lo mismo para mí. Mi hermano- suegros, lo mismo. Todos estamos esperando”, dijo Martínez, y agregó que siente que necesita ayuda profesional.

"Necesito hablar, desahogarme. Necesito saber qué dijo en la carta que me dejó", dijo Martínez, explicando por qué quiere terapia.

La experiencia traumática también ha impactado a la pequeña hija de Martínez.

“Anoche —me imagino que soñó con su papá— y me dijo que se va a morir. La van a llevar en una ambulancia, pero que se va a morir”, dijo Martínez entre lágrimas.

Y la situación tampoco está mejorando para otros: la expresidenta del Concejo Municipal Christine Quinn, al testificar en una audiencia del Concejo el martes sobre la crisis de salud mental, dijo que un residente de uno de los refugios que ahora dirige también intentó suicidarse la semana pasada.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, comuníquese con la línea directa nacional de prevención del suicidio al 1-800-273-8255.