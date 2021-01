La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, portó en su toma de posesión un traje de dos diseñadores negros y orgullosamente confeccionado por Arturo Castañeda Contreras, quien es nativo de la región del Valle del Río Grande.

“Fue hecho a mano. Se requería la mano de obra y por eso nos buscaron a nosotros porque somos fuerte en coser a mano. Y a máquina también. Pero, mucha mano puesta en él,” comentó Castañeda Contreras.

El diseñador de origen mexicano describió que el confeccionar el traje morado de la vicepresidenta Harris como uno de sus grandes logros.

Pero el camino para llegar hasta donde está en su carrera no fue fácil. Sus sueños de convertirse en diseñador comenzaron en el campo cuando tan solo tenía 8 años.

“Sí piscábamos algodón y ahora con ese mismo algodón yo hoy hago ropa con ella. Y no sé..es algo..ni tengo palabras para explicarlo y a veces ni me lo creo yo mismo,” expresó el diseñador.

Agregó que el trabajo del traje de tres piezas fue resultado de un trabajo en equipo. “El equipo mío es tremendo. Tengo creadores y makers y está mezclado de todos, casi todos los países latinos. Tenemos gente de Colombia, dominicanos, mexicanos, de Guatemala, de casi todos los países representados aquí con nosotros. El 99% son latinos,” comentó.

Aseguró que su inspiración siempre ha sido el amor y el agradecimiento por su madre, la señora Alicia Contreras, quien aún vive en el sur de Texas.

“Mi mamá fue abandonada por su esposo, mi papá. Perdió su papá, mi abuelito joven y venir a este país no fue fácil. Este país no fue y no sigue siendo tan amable con inmigrantes,” compartió Castañeda Contreras.

Doña Alicia recuerda con imágenes cómo desde pequeño su hijo quería ser diseñador y comparte cuál fue su reacción al ver una de sus creaciones en la vicepresidenta Kamala Harris.

“Yo me asusté. ¡Ay! Yo no podía dejarla de ver y me sentía bien mal. No más mi nieta me vino a dar una pastilla para que ya me tranquilizara,” indicó Doña Alicia.

El trabajo de este diseñador logró que la vicepresidenta Harris transmitiera con su vestuario elegancia, pero sobre todo, el mensaje de unión y entendimiento.