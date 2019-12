Vendida por un puñado de dólares: El relato desgarrador de una víctima de la trata de personas

NUEVA YORK – Ahora, Carmen es una mujer casada y está esperando un hijo; sin embargo, hace unos años, su día a día era una pesadilla.

En un reportaje de Telemundo 47 Investiga, esta joven mexicana relata la desgarradora historia de cómo a los 14 años de edad se convirtió en una esclava sexual; vendida al mejor postor centenares de veces.

“Yo no me ofrecí para ser una prostituta, yo no me ofrecí a vender mi cuerpo, yo no lo hice por mi voluntad”, indicó Carmen.

Mientras todavía era una niña, Carmen conoció a Benito Lopez-Pérez, quien, mediante engaños y mentiras, la secuestró. La joven mexicana indicó que Lopez-Pérez la forzó a prostituirse en Tenancingo, un pequeño pueblo en el estado de Tlaxcala conocido como el centro de prostitución y trata de personas en México.

Por seis meses fue vendida en México a cientos de hombres y, al cumplir los 15 años, su captor la trajo a la casa de su hermano José Barrientos-Pérez en Jackson Heights, Queens, donde continuó la pesadilla de Carmen.

Según autoridades federales, estos dos hombres mexicanos, al igual que su hermano Anastasio Romero-Pérez, desarrollaron relaciones románticas con al menos cuatro mujeres jóvenes, incluyendo Carmen, con la intención de forzarlas a prostituirse.

Las jóvenes víctimas fueron violadas, golpeadas, amenazadas y forzadas a tener relaciones sexuales con docenas de clientes cada día, según el Departamento de Justica.

“Él me decía, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Si no quieres que te golpeé, pórtate bien y obedece” relató Carmen.

Un día cuando Lopez-Pérez estaba de viaje, Carmen encontró las fuerzas para huir. Una pareja la ayudó a escaparse y a denunciar a sus captores.

El caso fue investigado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional y varias agencias más. Los tres hermanos fueron detenidos y encarcelados.

“Estas organizaciones explotan a mujeres entre 10 y 60 veces, sus ingresos fluctúan entre los 300 mil al millón de dólares. Estamos hablando de miles de veces que estaban siendo violadas para generar estos ingresos” indicó Ángel Meléndez, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional.

Lopez-Pérez y Romero-Pérez fueron sentenciados a 18 años de cárcel por trata de personas y Barrientos-Pérez cumple una sentencia de 10 años de cárcel.

Carmen ahora utiliza su voz para tratar de acabar este negocio, que por muchos años, la sometió esencialmente a la esclavitud.

“No compren más mujeres, no pagues porque al pagar estas pagando para que una vida sea destruida”, Carmen dijo.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, puede llamar gratuitamente a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas, las 24 horas del día, 7 días a la semana al 1-888-373-7888.

Si nota actividades sospechosas en su comunidad, puede denunciarlas al Departamento de Seguridad Nacional, llamando al 1-866-347-2423.