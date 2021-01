Varias mujeres son atacadas violentamente en la misma estación de metro de Brooklyn

NUEVA YORK - La policía investiga una serie de ataques que siguieron un patrón similar en una estación de metro de Brooklyn desde el pasado mes de noviembre.

Al menos cinco mujeres han sido atacadas dentro de la estación de tren L en Morgan Avenue en East Williamsburg durante las últimas siete semanas, según la policía. El Departamento de Policía de Nueva York publicó una cronología de la violencia el lunes, y el primer ataque se produjo el 17 de noviembre, cuando una mujer dijo que se le acercó por detrás y luego le dio un puñetazo en la cara.

Aproximadamente tres semanas y media después, el 11 de diciembre, otra mujer dijo que también recibió un puñetazo por detrás, terminó con la nariz y la frente lesionadas en el ataque. El día después de Navidad, una tercera víctima femenina dijo que bajaba las escaleras cuando la golpearon y se lesionó el ojo izquierdo. Y el 28 de diciembre, otro ataque similar dejó moretones en el rostro de una mujer.

"Salió de la nada, comenzó a golpearme. Me golpeó la cara, el pecho, el hombro", dijo la víctima Bianca Fortis a nuestra cadena hermana NBC.

La policía dijo que arrestó a un hombre de 50 años, acusándolo de cuatro cargos de agresión. Fue detenido el 30 de diciembre y puesto en libertad el 1 de enero. Justo un día después, los investigadores dijeron que hubo otro ataque en el mismo lugar, con otra víctima femenina.

En este incidente de violencia más reciente, una mujer bajaba las escaleras del metro cuando fue empujada y golpeada en la cara. Y otra mujer le dijo a NBC New York que ella también fue atacada el 11 de noviembre en la estación de Morgan Avenue.

"Estaba viniendo detrás de mí, y debe haberme dado una patada en el costado de la cara y en la cabeza desde atrás, desde el ángulo y por lo que he deducido", dijo Elizabeth Wakefield. "Mi pensamiento inmediato después de que me pasó a mí fue, realmente espero que esto no le vuelva a pasarle a otra persona".

La policía no confirmó a NBC New York si el ataque de Wakefield estaba relacionado con los demás. Pero ella dijo que después de hablar con las otras víctimas, "suena como descripciones similares de cómo se veía y prácticamente el mismo estilo de ataque, y la misma parada de metro exacta".

No se han realizado arrestos y la policía no ha dicho si el último caso está conectado, aunque Wakefield dijo que cree que sí.

"Por supuesto, exactamente la misma parada de metro, es la misma persona", dijo Wakefield.