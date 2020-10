Trump llama “monstruo” a Kamala Harris tras debate vicepresidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este jueves "monstruo" a la aspirante demócrata a la vicepresidencia del país, Kamala Harris, quien participó el miércoles en un debate frente al vicepresidente, Mike Pence, que se saldó sin un claro vencedor.

"Este monstruo que estuvo sobre el escenario con Mike Pence que, por cierto, la destruyó anoche. Este monstruo dice ¡no, no, no habrá fracturación hidráulica, no habrá esto'. Todo lo que ella dice es una mentira", dijo el presidente desde la Casa Blanca en una entrevista telefónica con el canal de televisión Fox Business.

Los epítetos del presidente hacia Harris no quedaron ahí y se despachó llamándola también "horrorosa", "completamente desagradable" y "comunista".

INSULTOS RECURRENTES A CANDIDATAS

No es la primera vez que Trump insulta a Harris, la primera mujer candidata negra y de origen indio a la vicepresidencia de Estados Unidos, ya que en el pasado la ha llamado "muy asquerosa", un adjetivo que ya usó en 2016 frente a su rival en los comicios de entonces, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Esta es la primera entrevista que el presidente de Estados Unidos concede desde que la madrugada del viernes pasado anunciara que contrajo COVID-19 y permaneciera confinado tres días en un hospital militar de las afueras de Washington D.C., del que salió el lunes pasado.

La mosca sigue siendo protagonista del primer y único debate vicepresidencial entre Mike Pence y Kamala Harris.

En la noche del miércoles quedó patente que Trump estaba viendo por televisión el debate entre Pence y Harris en la Universidad de Utah, en Salt Lake City, con sus tuits comentando el cara a cara durante y después de que finalizara.

Este debate se desarrolló en un tono más civilizado que el encuentro de la semana pasada entre Trump y el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, que estuvo marcado por las innumerables interrupciones del primero, que hizo imposible que se tocaran a fondo los temas de interés para los estadounidenses.

CARA A CARA SIN CLARO VENCEDOR O PERDEDOR

El debate del miércoles entre Pence y Harris transcurrió como un cara a cara al uso, sin claro vencedor o perdedor, con los seguidores de uno u otro lado asegurando que había ganado su candidato.

Ambos expusieron sus visiones sobre una retahíla de temas, como el COVID-19, la economía, las protestas raciales, las elecciones o el Tribunal Supremo, con Pence centrado, por un lado, en criticar las propuestas de Biden y su historial como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) y como senador durante 36 años; y, por otro, con Harris enfocando sus esfuerzos en criticar el grueso de la gestión de Trump.

Así inició el debate la senadora Kamala Harris, atacando el gobierno de Trump, refiriéndose al manejo de la pandemia del coronavirus.

En declaraciones este jueves a la prensa, Biden alabó, como era de esperar, la actuación de Harris: "Creo que Kamala hizo un gran trabajo anoche".

En un tuit, Biden afirmó además que la senadora por California "mostró a Estados Unidos exactamente por qué será una vicepresidenta increíble", y acompañó este mensaje por un video con algunos momentos estelares de la intervención de Harris durante el cara a cara.

Biden y Harris se encontraban este jueves en Arizona, donde participarían, entre otros, en un encuentro con líderes tribales en Phoenix y tenían previsto hacer algún tipo de declaración.

PENCE Y HARRIS, SIN ÁPICE DE AUTOCRÍTICA

Por su parte, Pence visitó este jueves Boulder City, en Nevada, donde dio un mitin, y tenía previsto dar otro más tarde en Peoria, en Arizona.

En Boulder City, el vicepresidente defendió, sin sorpresas, su desempeño en el cara a cara frente a Harris: "Tuve un pequeño debate con Kamala Harris anoche. Algunas personas piensan que lo hicimos (en referencia a sí mismo) bien".

"Déjenme ser claro, el debate vicepresidencial de anoche no fue solo un debate entre dos candidatos, creo que fue un debate entre dos visiones", opinó.

"Hay mucha conversación esta mañana en televisión sobre quién ganó el debate. Pienso que cuando comparan la agenda de Biden y Harris con lo que Donald Trump ha hecho y seguirá haciendo por el país, Donald Trump ganó el debate sin duda", dijo.

Así contestó la senadora a Pence cuando durante el debate se tocó el tema del manejo de la pandemia por parte de la administración Trump.

El vicepresidente insistió entonces en sus críticas a Biden y Harris repitiendo algunas de las afirmaciones que hizo el miércoles en el debate.

Por su parte, Harris colgó este miércoles en Twitter una foto de ella y su marido anoche tras el encuentro y dio las gracias por los mensajes de apoyo. "A solo 26 días para el día de las elecciones, usemos este momento para profundizar y trabajar más duro que nunca por todo lo que está en juego", comunicó.

Pese a los buenos modos, durante el debate en Utah, la demócrata y el republicano chocaron en la inmensa mayoría de asuntos, pero, especialmente, en la gestión gubernamental de la pandemia, que ha dejado ya más de 210,000 muertos en Estados Unidos y una devastación económica sin precedentes.