Tres jovencitos desaparecen en un solo día en Long Island, según la policía

NUEVA YORK - En el condado de Nassau, el equipo de investigación de personas desaparecidas dijo que un niño de 14 años y una niña de 15 años desaparecieron después de que salieron de su casa el lunes por la mañana.

Jonathan Romero fue visto por última vez montando su bicicleta en Broadway en New Cassel alrededor de las 9 a.m., dijo la policía, y no está claro hacia dónde se dirigía. Se describe como de 5'6 "de altura, 135 libras, con ojos marrones y cabello castaño.

En Inwood, la policía dijo que Jennifer Hernández, de 15 años, fue vista por última vez con jeans y una camisa negra cuando salía de su casa en Doughty Boulevard. La describen como 5 pies de altura, 130 libras, con ojos marrones y cabello castaño.

Cualquier persona que tenga información sobre los adolescentes desaparecidos debe comunicarse con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del Condado de Nassau al 516-573-7347 o llamar al 911.

En el vecino condado de Suffolk, la policía dice que Baaba Crayner, de 12 años, también fue reportada como desaparecida el lunes. Salió de su casa en Conerty Street en Brentwood alrededor de las 5 p.m. y su familia denunció su desaparición casi 6 horas después.

Crayner fue vista por última vez con un suéter color rosa, pantalones grises y sandalias negras, dijo la policía. Llevaba una mochila morada y negra y se describía como de 4 pies y 7 pulgadas de alto y 120 libras con ojos marrones y cabello negro.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe llamar al 631-854-8352 o al 911.